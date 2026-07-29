Suri, unica fiică biologică a lui Tom Cruise, şi-a schimbat legal numele de familie

Suri a renunţat la numele de familie al tatălui său. Sursa colaj: Instagram suricruise2006/ Getty Images

Suri, fiica actorilor Tom Cruise şi Katie Holmes, şi-a schimbat legal numele de familie al tatălui ei şi acum se numeşte Suri Noelle, potrivit revistei People, care citează ca sursă felul în care tânăra s-a trecut în registrul de vot, informează marţi EFE, preluat de Agerpres.

Noelle este al doilea prenume al mamei sale, pe numele ei complet Katie Noelle Holmes. Fiica celor doi actori a folosit deja acest nume la absolvirea liceului, acum doi ani, în iunie 2024, potrivit mai multor publicaţii. Tânăra de 20 de ani este studentă la Universitatea Carnegie Mellon din Pittsburgh, Pennsylvania.

Cruise şi Holmes au avut-o pe Suri în aprilie 2006, s-au căsătorit în noiembrie 2006 şi au divorţat în 2012. Suri este singurul copil biologic al lui Tom Cruise, care are doi copii adoptaţi cu o altă fostă soţie, actriţa Nicole Kidman: Isabella şi Connor.

Katie Holmes, vedetă a serialului "Dawson's Creek", a declarat recent că este "foarte mândră" de fiica ei, potrivit unui interviu acordat revistei "Town & Country". "Desigur, îmi va fi dor să o am atât de aproape, dar sunt foarte mândră de ea şi fericită", a mărturisit Katie Holmes, referindu-se la plecarea fiicei sale de acasă pentru studii.

În 2024, Holmes a negat public că fiica ei a moştenit un fond fiduciar de la tatăl ei, cu care se pare că Suri nu are niciun contact.

Suri Noelle nu este singura fiică a unei celebrităţi care a decis să-și schimbe numele de familie la oficiul stării civile. Cel mai cunoscut caz este cel al copiilor lui Brad Pitt din căsătoria sa cu Angelina Jolie: acum câteva zile, Vivienne, cea mai mică din familie, împreună cu geamănul ei, Knox, au cerut să adopte doar numele de familie al mamei lor. Înaintea ei, Shiloh, Zahara și Maddox au renunțat și ei la numele de familie Pitt la oficiul stării civile.