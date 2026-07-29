Schimbările climatice ar putea rescrie planeta până în 2050. Impactul ar echivala cu 3,3 milioane de ani de transformări ale planetei

Pădure tropicală defrișată. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Zonele tropicale acoperă mai puțin de o treime din suprafața Pământului, însă adăpostesc peste jumătate dintre toate speciile cunoscute. Păduri, savane, pajiști și deșerturi – o diversitate impresionantă de ecosisteme se întinde de-a lungul centurii ecuatoriale a planetei. Totuși, această diversitate nu este statică. Ea reprezintă rezultatul a milioane de ani de transformări care au remodelat în repetate rânduri peisajele tropicale.

Echipa publicației The Conversation de la Centrul de Teledetecție al Universității Federale din Minas Gerais (UFMG), din Brazilia, a reconstruit distribuția vegetației tropicale din ultimii 3,3 milioane de ani și a realizat proiecții privind modul în care aceasta s-ar putea modifica în continuare din cauza schimbărilor climatice până în anul 2050.

Studiul a fost publicat în Journal of Biogeography.

Cercetarea a combinat date satelitare, informații paleoclimatice și algoritmi de învățare automată pentru a cartografia modul în care pădurile, savanele și deșerturile și-au schimbat distribuția în regiunile tropicale pe parcursul a unsprezece intervale majore de timp, de la sfârșitul Pliocenului până în prezent.

Rezultatele arată că schimbările climatice actuale ar putea provoca, în doar câteva decenii, efecte asupra vegetației tropicale comparabile cu cele produse în peste 3 milioane de ani din istoria planetei.

Un peisaj care s-a schimbat lent

Rezultatele evidențiază transformări profunde. În urmă cu aproximativ 3,2 milioane de ani, când temperatura medie a Pământului era cu aproape patru grade Celsius mai ridicată decât în prezent, pădurile tropicale atinseseră cea mai mică întindere din întreaga perioadă analizată. Pădurea Amazoniană acoperea mai puțin de jumătate din suprafața pe care o are astăzi. Pădurea Atlantică era redusă la mai puțin de 5% din întinderea sa potențială. Savanele dominau regiuni care în prezent sunt acoperite de păduri dense.

În Africa – continentul tropical care a suferit cele mai mari schimbări în perioada analizată – pădurile au fost întotdeauna puțin extinse, iar savanele au dominat aproape complet peisajul. Sahara, care astăzi este cel mai mare deșert cald din lume, nu a fost dintotdeauna astfel. În timpul Pliocenului, regiunea era acoperită de un mozaic de arbuști și vegetație rară.

În timpul ciclurilor glaciare din ultimii două milioane de ani, pădurile au oscilat. Ele s-au extins în perioadele mai calde și s-au restrâns în cele reci. În urmă cu 21.000 de ani, în timpul ultimei ere glaciare, Amazonul a pierdut aproape o treime din suprafața sa, însă și-a păstrat un nucleu continuu, fără a se fragmenta complet. În schimb, Pădurea Atlantică s-a împărțit în două blocuri separate de sute de kilometri de vegetație deschisă.

În Asia de Sud-Est s-a întâmplat însă ceva diferit. Aproape o treime din Arhipelagul Malay și-a păstrat pădurile intacte timp de peste 3 milioane de ani, ceea ce face din această regiune cea mai stabilă zonă tropicală de pe planetă.

Aproximativ 22% din regiunile tropicale au rămas stabile din punct de vedere climatic și al vegetației pe întreaga perioadă analizată. Aceste zone au funcționat ca refugii naturale, acumulând biodiversitate timp de milioane de ani. Numeroase specii care trăiesc în aceste refugii nu se mai găsesc nicăieri altundeva în lume.

Aceste transformări s-au produs lent, pe parcursul a sute de mii de ani – suficient timp pentru ca speciile să migreze, să se adapteze sau, în unele cazuri, să evolueze. Chiar și așa, schimbările au avut consecințe. Megafauna Americii de Sud – inclusiv leneșii uriași, tatuii de dimensiunea unui automobil și mastodonții – nu a supraviețuit acestor transformări, alături de alți factori, precum apariția oamenilor. Schimbările climatice naturale, oricât de lente ar fi, au avut un cost.

Schimbări bruște și cu o evoluție extrem de rapidă

Proiecțiile pentru anul 2050, în scenariul cu cele mai ridicate emisii de gaze cu efect de seră, indică faptul că temperaturile din regiunile tropicale ar putea crește cu două până la patru grade Celsius.

În Amazon, creșterea ar putea ajunge la patru grade. Combinația dintre temperaturile ridicate și secetă ar putea transforma pădurile dense în vegetație deschisă. Amazonul ar putea pierde peste o treime din pădurile sale.

Arhipelagul Malay (Indonezia, Malaezia, Filipine, Brunei, Timorul de Est și Papua Noua Guinee), care a rămas stabil timp de 3,3 milioane de ani, ar putea pierde peste 40% din suprafața pădurilor sale.

Amploarea acestor schimbări este comparabilă cu transformările produse de-a lungul a milioane de ani. Diferența constă în viteza cu care acestea se vor produce.

Atunci când aerul se deplasează ușor timp de câteva minute, simțim o adiere. Când aceeași masă de aer parcurge aceeași distanță într-o fracțiune de secundă, rezultatul este o tornadă. O schimbare comprimată în timp devine distructivă. Exact acest lucru se întâmplă cu clima regiunilor tropicale.

Transformări care au necesitat milioane de ani s-ar putea produce acum în doar câteva decenii. Schimbările lente au provocat extincții. Dacă transformări de o amploare similară sunt comprimate într-un interval de doar câteva decenii, consecințele ar putea fi incomparabil mai grave.

Speciile care au evoluat în medii stabile, modelate de milioane de ani de condiții constante, ar putea fi primele care vor avea de suferit. Ele nu au fost nevoite niciodată să facă față unor schimbări rapide. Stabilitatea care le-a protejat până acum s-ar putea transforma în cea mai mare vulnerabilitate a lor.