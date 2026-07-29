Dan Voiculescu: „Cea mai mare capcană pentru tineri este falsa certitudine”

Profesorul Dan Voiculescu. Sursa foto: blogul personal

Într-o nouă analiză publicată pe blogul său, profesorul Dan Voiculescu lansează un apel la reflecție într-o perioadă în care tot mai mulți tineri sunt împinși să aleagă între extreme, fără să li se mai lase dreptul de a căuta.

Pornind de la comparația dintre un tânăr crescut în credință și unul format în spiritul îndoielii metodice, Dan Voiculescu observă că, în ciuda diferențelor dintre ei, amândoi ajung să trăiască aceeași presiune: convingerea că trebuie să aibă răspunsuri absolute la toate întrebările.

Profesorul respinge această logică și susține că adevărata credință nu exclude întrebările, iar scepticismul autentic nu înseamnă respingerea sensului. Dimpotrivă, cele două pot coexista și se pot completa într-un proces firesc de maturizare intelectuală și umană.

În opinia sa, România are nevoie de o generație care să gândească liber, să pună întrebări și să nu accepte automat etichetele sau taberele ireconciliabile.

„România are nevoie, azi mai mult ca oricând, de tineri care își pun întrebări și care nu se grăbesc să aleagă răspunsuri categorice și tabere ireconciliabile”, este mesajul transmis de Dan Voiculescu, un îndemn la echilibru, dialog și curajul de a căuta adevărul dincolo de certitudinile facile.