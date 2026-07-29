Administrația Națională a Penitenciarelor a fost ținta unui atac cibernetic. Sunt afectate mai multe stații de lucru și servere

1 minut de citit Publicat la 12:29 29 Iul 2026 Modificat la 12:29 29 Iul 2026

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Administrația Națională a Penitenciarelor (ANP) a anunțat că, miercuri, a fost ținta unui atac cibernetic de tip ransomware. Potrivit instituției, sunt afectate mai multe stații de lucru și servere, potrivit unui comunicat de presă.

„În data de 29 iulie 2026, Administraţia Naţională a Penitenciarelor (ANP) a fost vizată de un atac cibernetic de tip ransomware asupra mai multor stații de lucru și servere care aparțin ANP.

Echipa IT a ANP a contactat imediat Directoratul Național de Securitate CIbernetică (DNSC), care a intervenit cu celeritate pentru limitarea impactului acestui atac, fiind izolate fizic toate echipamentele.

În acest moment specialiștii IT ai ANP și DNSC lucrează pentru remedierea problemei, dar și pentru investigarea atacului, în acest sens urmând a fi depusă, în cursul zilei, și o plângere la DIICOT.

Ca măsuri de precauție, unele dintre serviciile ANP precum IMS Web, Infokiosk, telefonia pentru persoanele private de libertate, portal programare vizite, conexiunile VPN între locații și site-ul www.anp.gov.ro sunt oprite pentru moment”, a transmis ANP.

Astfel, pentru menținerea legăturii între persoanele private de libertate cu familia, „vor fi identificate alternative în cel mai scurt timp posibil”.

„În vederea menținerii legăturii persoanelor private de libertate cu familiile și aparținătorii acestora vor fi identificate alternative în cel mai scurt timp posibil.

Cu privire la prezentarea persoanelor custodiate la instanțele de judecată, pentru ziua de azi vor fi respectate termenele stabilite anterior, urmând ca în zilele următoare să se realizeze în sistem videoconferință, cu anunțarea prealabilă a instanțelor de judecată.

În ceea ce privește transferul persoanelor private de libertate la unitățile penitenciare, momentan cursele sunt stopate, situațiile excepționale fiind organizate și realizate punctual, dacă situația va impune”, se mai arată în comunicat.