Roi de drone la granița cu Ucraina. Armata a ridicat avioane F-16. Locuitorii din Tulcea au primit mesaj Ro-Alert

1 minut de citit Publicat la 11:37 29 Iul 2026 Modificat la 11:52 29 Iul 2026

Ținte aeriene detectate lângă graniță. Două avioane F-16 au fost ridicate de la sol. Locuitorii din Tulcea au primit mesaj Ro-Alert. FOTO: Facebook MApN

Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat miercuri, în jurul orei 10.30, un grup de ținte aeriene în apropierea frontierei fluviale cu Ucraina.

Două aeronave F-16 de la Baza 86 Aeriană Borcea au fost ridicate de la sol la ora 10.57 pentru monitorizarea situației.

Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, iar autoritățile au instituit măsuri de alertare a populației din județul Tulcea.

Locuitorii au primit un mesaj RO-Alert prin care au fost avertizați că există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian.

"Păstrați-vă calmul! Adăpostiți-vă în beciuri sau adăposturi de protecție civilă. În lipsa unui adăpost, rămâneți în interiorul casei, departe de geamuri și pereți exteriori", se arată în mesajul transmis populației.

Durata estimată a alertei este de 90 de minute.

Timp de patru zile consecutiv, drone rusești au pătruns pe teritoriul României și au fost doborâte de piloții armatei române.

Cel mai recent astfel de incident a avut loc luni. Două avioane F-16 au fost ridicate de la sol în jurul orei 8:53.

O dronă semnalată în zona județului Tulcea a fost doborâtă, duminică, după ce incidente similare au avut loc vineri și sâmbătă.

Alianța Nord-Atlantică a reacționat, duminică, la incidentul în care o dronă a fost doborâtă în spațiul aerian al României, în apropiere de Sulina, de către un avion de luptă F-16 al Forțelor Aeriene Române. Într-un prim punct de vedere, NATO a transmis că aeronava opera sub controlul Alianței. De asemenea, într-un al doilea punct de vedere transmis de Comandamentul NATO din Europa, Alianța a transmis că România a doborât patru drone „cu succes”, incluzând aici și drona doborâtă de un pilot român în Lituania. De asemenea, NATO transmite că drona distrusă astăzi pare să fie de origine rusească.

Ca răspuns la incursiunile dronelor, Ministerul Afacerilor Externe l-a convocat, luni, pe ambasadorul Rusiei la București și i-a prezentat fragmente ale unei drone, afirmând că Rusia „poartă responsabilitatea exclusivă pentru toate aceste incidente grave”. Ministerul a expulzat, de asemenea, un membru al misiunii diplomatice ruse, căruia i s-au acordat cinci zile pentru a părăsi țara.

Purtătoarea de cuvânt a diplomației lui Putin, Maria Zaharova, a susținut că incidentele cu drone rusești în România sunt „înscenări propagandistice”.