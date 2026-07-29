Rusia amenință din nou România. Maria Zaharova a susținut că incidentele cu drone rusești sunt „înscenări propagandistice”

Purtătoarea de cuvânt a diplomației lui Putin, Maria Zaharova. Foto: Hepta

Regimul lui Vladimir Putin își continuă amenințările la adresa României după incidentele cu dronă din ultimele zile. De această dată, amenințarea vine de la purtătoarea de cuvânt a diplomației lui Putin, Maria Zaharova, care a susținut că incidentele cu drone rusești în România sunt „înscenări propagandistice”.

Marți seară, ambasada statului agresor a distribuit online declarațiile lui Zaharova, care a „răspuns insinuărilor autorităților române referitoare la pretinsele încălcări ale spațiului aerian al României de către drone rusești”.

„Pe 27 iulie, autoritățile române au întreprins un demers în cadrul căruia Ambasadorului Rusiei la București i-au fost aduse acuzații nefondate privind pretinse încălcări ale spațiului aerian al României de către vehicule aeriene fără pilot rusești și i s-a comunicat decizia de expulzare a unui diplomat rus”, a afirmat reprezentanta regimului Putin.

Zaharova a adăugat că statul agresor „respinge aceste noi pretenții nefondate”.

Zaharova a susținut și că incidentele cu drone sunt „regizate”.

„Incidentele regizate și campania de propagandă care le însoțește demonstrează încercarea conducerii României de a acoperi consecințele eșecului politicii sale iresponsabile de sprijinire a regimului de la Kiev (felul în care regimul de dictatură de la Kremlin se referă la guvernul ales democratic al Ucrainei - n. red.)”.

„Anume aventurismul pro-ucrainean lipsit de orice reținere, și nicidecum «manevrele Moscovei», subminează fundamentele securității naționale a României și afectează negativ situația sa socială și economică. De aceea, nimeni nu ar trebui să fie surprins că în societatea românească se conturează tot mai clar nevoia de bun-simț atunci când este vorba despre Ucraina și despre extravagantele conducerii sale”, a mai susținut reprezentanta statului agresor.

Zaharova și-a încheiat mesajul cu o nouă amenințare la adresa României: „Acțiunile neprietenoase ale Bucureștiului nu vor rămâne fără ripostă”.

Drone rusești timp de patru zile consecutiv în România

Statul agresor încearcă de mai multe zile să vadă care este reacția României la incursiuni tot mai scandaloase cu drone pe teritoriul țării noastre. Timp de patru zile consecutiv, drone rusești au pătruns pe teritoriul României și au fost doborâte de piloții armatei române.

Cel mai recent astfel de incident a avut loc luni. Două avioane F-16 au fost ridicate de la sol în jurul orei 8:53.

O dronă semnalată în zona județului Tulcea a fost doborâtă, duminică, după ce incidente similare au avut loc vineri și sâmbătă.

Alianța Nord-Atlantică a reacționat, duminică, la incidentul în care o dronă a fost doborâtă în spațiul aerian al României, în apropiere de Sulina, de către un avion de luptă F-16 al Forțelor Aeriene Române. Într-un prim punct de vedere, NATO a transmis că aeronava opera sub controlul Alianței.

De asemenea, într-un al doilea punct de vedere transmis de Comandamentul NATO din Europa, Alianța a transmis că România a doborât patru drone „cu succes”, incluzând aici și drona doborâtă de un pilot român în Lituania. De asemenea, NATO transmite că drona distrusă astăzi pare să fie de origine rusească.

Diplomat rus expulzat

Ca răspuns la incursiunile dronelor, Ministerul Afacerilor Externe l-a convocat, luni, pe ambasadorul Rusiei la București și i-a prezentat fragmente ale unei drone, afirmând că Rusia „poartă responsabilitatea exclusivă pentru toate aceste incidente grave”. Ministerul a expulzat, de asemenea, un membru al misiunii diplomatice ruse, căruia i s-au acordat cinci zile pentru a părăsi țara.

„Partea rusă a aflat ceea ce știa deja: dronele doborâte pe teritoriul României îi aparțin”, a scris ministra afacerilor externe, Oana Țoiu, într-o postare pe Twitter. „Fragmentele de drone recuperate de Ministerul Apărării Naționale și ancheta procurorilor aflată în desfășurare confirmă, fără nicio îndoială, originea lor rusă”.

Ambasada Rusiei în România a răspuns printr-un comunicat publicat pe pagina sa de Facebook, afirmând că Rusia „nu a direcționat și nu direcționează niciodată drone de luptă” către teritoriul României și a respins acuzația drept „complet nefondată”.

„O expulzare neprovocată a unui angajat rus nu va rămâne fără răspuns”, au amenințat rușii.