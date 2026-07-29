Rusia îl acuză pe fondatorul Telegram, Pavel Durov, de „sprijinirea terorismului”. FSB l-a dat în urmărire internațională

1 minut de citit Publicat la 09:48 29 Iul 2026 Modificat la 09:48 29 Iul 2026

Creatorul aplicației de mesagerie Telegram, Pavel Durov. Foto: Hepta

Serviciul de Securitate al Rusiei, FSB, l-a pus sub acuzare pe fondatorul Telegram, Pavel Durov, pentru "facilitarea activităților teroriste", pe motiv că nu a eliminat canalele și boții folosiți pentru coordonarea unor atacuri teroriste și acte de sabotaj pe teritoriul Rusiei, scrie Meduza.

FSB a anunțat, de asemenea, că Durov "este dat în urmărire internațională".

Într-un comunicat, serviciul rus de securitate a acuzat conducerea platformei Telegram că nu elimină nici canalele dedicate atacurilor în masă sau fraudelor informatice. Potrivit FSB, aceste activități au provocat "numeroase victime", inclusiv femei și copii, precum și pagube materiale de ordinul miliardelor.

Pavel Durov este cercetat penal pentru facilitarea activităților teroriste, în baza articolului 205.1, alineatul 1.1, din Codul penal al Federației Ruse, se arată în comunicatul FSB.

Fondatorul Telegram anunțase încă de la sfârșitul lunii februarie 2026 că autoritățile ruse au deschis un dosar penal împotriva sa pentru presupusa sprijinire a terorismului.

"În fiecare zi, autoritățile inventează noi pretexte pentru a restricționa accesul rușilor la Telegram, în timp ce încearcă să suprime dreptul la viață privată și libertatea de exprimare. Un spectacol trist oferit de un stat care se teme de propriii cetățeni", declara Durov la acel moment.

Rusia a început să restricționeze funcționarea Telegram în vara anului 2025. În prezent, aplicația nu poate fi utilizată în această țară fără un VPN sau alte metode de ocolire a blocajelor.

La 27 iulie 2026, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că există discuții cu reprezentanții Telegram privind restabilirea funcționării aplicației în Rusia. El a susținut însă că reprezentanții companiei nu s-au implicat foarte activ în aceste negocieri.