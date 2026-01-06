Pavel Durov a promit o lovitură dură. Obligațiunile Telegram de 500 de milioane de dolari din Rusia au fost înghețate

Creatorul aplicației de mesagerie Telegram, Pavel Durov. Foto: Hepta

Obligațiunile Telegram din Rusia, în valoare de o jumătate de miliard de dolari, au fost înghețate în urma sancțiunilor occidentale, dezvăluind expunerea financiară a aplicației de mesagerie față de țară, chiar și după ce fondatorul Pavel Durov a încercat să rupă legăturile cu Moscova, dezvăluie Financial Times.

Compania a lansat o serie de oferte de obligațiuni în ultimii ani, inclusiv 1,7 miliarde de dolari emise în luna mai, pentru a răscumpăra datoria existentă. Potrivit unor persoane familiarizate cu discuțiile Telegram cu investitorii, aceasta a răscumpărat majoritatea obligațiunilor care ajungeau la scadență în 2026.

Cu toate acestea, compania a declarat că obligațiuni în valoare de 500 de milioane de dolari au fost imobilizate în depozitarul central de valori mobiliare al Rusiei din cauza sancțiunilor occidentale, au declarat sursele.

Dezvăluirile evidențiază măsura în care Telegram rămâne expusă capitalului rusesc, sancțiunile complicând rambursarea datoriilor și oportunitățile de răscumpărare.

Entitățile din UE, SUA și Marea Britanie au impus înghețarea activelor și alte restricții asupra Depozitarului Național de Decontări (NSD) al Rusiei în urma invaziei Ucrainei de către Rusia din 2022 - o mișcare care ar putea afecta orice organizație occidentală cu deținători de obligațiuni rusești.

Totuși, înghețarea activelor este deosebit de șocantă pentru Durov, care a încercat să se distanțeze de Rusia sa natală în ultimii ani, criticând speculațiile conform cărora ar fi îndatorat Kremlinului, numindu-le „teorii ale conspirației”. Telegram a refuzat să comenteze.

Dezvăluirile vin în timp ce Durov explorează o potențială ofertă publică inițială pentru companie, deși aceste planuri au fost amânate în timp ce se confruntă cu proceduri legale în Franța. Proprietarul Telegram, născut în Rusia, a fost aclamat ca fiind „Mark Zuckerberg al Rusiei” pentru co-fondarea celei mai populare rețele de socializare din țară, VKontakte, în 2007. Miliardarul a declarat că a plecat în 2014, după ce a refuzat să împărtășească datele anumitor utilizatori ucraineni ai VK cu agenția de securitate a Rusiei, vânzându-și participația la VK unor entități legate de Kremlin sub presiune. Cam în aceeași perioadă, a fondat Telegram, mutând ulterior grupul în Dubai, argumentând că acesta va fi dedicat libertății de exprimare și va rezista interferențelor guvernului. Compania a comunicat deținătorilor de obligațiuni că va rambursa datoria înghețată la scadență, agentul de plăți și depozitarul obligațiunilor urmând să decidă apoi dacă plata poate fi efectuată către deținătorii ruși. Spre deosebire de rivalii americani mai mari, precum Meta, al lui Zuckerberg, și X, al lui Elon Musk, Telegram are mai puțin de 100 de angajați cu normă întreagă. Abia recent a început să obțină venituri substanțiale de pe urma celor 1 miliard de utilizatori ai săi, prin publicitate și abonamente. Conform declarațiilor semestriale nepublicate anterior, Telegram avea 910 milioane de dolari în numerar și echivalente de numerar la 30 iunie, în creștere față de 142 de milioane de dolari cu un an înainte.