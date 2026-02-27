Profitul net consolidat al Transgaz în 2025 a fost de 899,2 milioane lei, dublu față de 2024

Transgaz SA este unicul operator al SNT care asigură transportul a peste 90% din gazul natural consumat în România. Sursa foto: Agerpres Foto

SNTGN Transgaz SA a raportat pentru 2025 un profit net consolidat preliminar de 899,2 milioane de lei, de peste două ori mai mare decât cel din 2024, potrivit rezultatelor financiare preliminare, neauditate, publicate pe site-ul Bursei de Valori Bucureşti (BVB), transmite Agerpres.

În 2024, Transgaz înregistrase un profit net de 410,73 milioane lei.

Conform datelor raportate, profitul brut consolidat s-a situat la aproape 1,038 miliarde lei, în creştere cu 553,89 milioane lei faţă de anul precedent, când a raportat 484,02 milioane de lei.

Veniturile din activitatea de exploatare, înainte de activitatea de echilibrare şi de construcţii conform IFRIC12, au urcat la 2,9 miliarde lei, cu 26% peste nivelul din 2024, în timp ce veniturile financiare au crescut cu 67%, la 356,3 milioane lei. Cheltuielile de exploatare înainte de echilibrare şi de activitatea de construcţii au avansat cu 9%, la 2,09 miliarde lei.

Acţionarul principal al Transgaz este Statul Român

La nivel individual, Transgaz a obţinut un profit net preliminar de 808,79 milioane lei, de peste două ori mai mare faţă de 2024, iar profitul brut a ajuns la 931,95 milioane lei, de la 458,10 milioane de lei în 2024. Veniturile din activitatea de transport gaze naturale s-au ridicat la 2,46 miliarde lei, în creştere cu 26% faţă de anul anterior.

Comparativ cu bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat pentru 2025, profitul brut preliminat este cu 516 milioane lei mai mare, iar profitul net este superior cu 463,8 milioane lei.

Începând cu 1 octombrie 2025 s-au aplicat tarifele de transport gaze naturale aprobate prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 22/2025, venitul reglementat aferent perioadei 1 octombrie 2025 - 30 septembrie 2026 fiind de 2,301 miliarde lei.

SNTGN Transgaz SA este unicul operator al Sistemului National de Transport Gaze Naturale (SNT) care asigură transportul a peste 90% din gazul natural consumat în România. Acţionarul principal al companiei este Statul Român, prin Secretariatul General al Guvernului.