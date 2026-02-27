Macron a fost iritat de anunțul Ursulei von der Leyen despre Mercosur. "O surpriză neplăcută"

Președintele Franței, Emmanuel Macron. Foto: Getty Images

Preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, a declarat, vineri, că decizia Comisiei Europene de aplicare provizorie a acordului UE - Mercosur "este o surpriză neplăcută" şi a promis că "nu va face compromisuri", notează bfmtv.com. "Europa noastră a intensificat semnificativ reglementările privind producătorii noștri în ultimii ani, așa că nu voi apăra niciodată acest acord Mercosur. Este inconsistent pentru consumatorul european și criminal pentru suveranitatea europeană", crede Macron.

Liderul de la Paris a afirmat că "nu va apăra niciodată un acord care mijloceşte importurile și care e dur în ceea ce privește producția internă”.

„Pentru Franța, aceasta este o surpriză și una neplăcută. Pentru Parlamentul European, este o mișcare proastă", a spus Macron.

Această decizie „unilaterală” „este o mare responsabilitate față de fermierii care și-au exprimat îngrijorările” și „este, de asemenea, o mare responsabilitate față de cetățenii europeni și reprezentanții acestora, care nu au fost respectați în mod corespunzător”, a acuzat Macron.

Franța își exprimă rezervele cu privire la acest acord de câteva luni, în timp ce membrii Parlamentului European au sesizat Curtea de Justiție a UE pentru a verifica dacă textul este conform cu tratatele europene sau dacă ar trebui respins.

Această sesizare suspendă procesul de ratificare pentru un an și jumătate, dar Comisia Europeană își rezervă dreptul de a aplica provizoriu acordul între timp.

„Vom fi vigilenți și ne vom asigura că ceea ce am negociat cu meticulozitate în ultimele luni este respectat: monitorizarea sporită a sectoarelor sensibile, măsurile de protecție agricolă pe care le-am inițiat, care sunt foarte importante, adoptarea unor măsuri oglindă şii consolidarea controalelor sanitare în țările terțe și la frontierele Uniunii”, a declarat Emmanuel Macron.

