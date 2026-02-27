Răsturnare de situaţie în cazul bancherului cu paşaport românesc mort la Milano. Fiul său a fost arestat ca principal suspect

Alexander Adarich închiriase casa timp de trei zile sub un nume fals. FOTO: Hepta

În cazul fostului bancher ucrainean cu paşaport românesc mort la Milano după ce a căzut de la etajul 4 al unui imobil din centrul oraşului Milano, Italia, a fost arestat în Spania, ca principal suspect fiul său. Potrivit anchetatorilor, bărbatul în vârstă de 34 de ani ar fi ajutat la răpirea tatălui său pentru a-l forța să transfere 250.000 de euro în criptomonede. Se crede că alte trei sau patru persoane au fost prezente la locul presupusei infracțiuni.

Un mandat european de arestare a fost executat în Spania pentru fiul în vârstă de 34 de ani al lui Alexandru Adarich, omul de afaceri în vârstă de 54 de ani cu dublă cetățenie ucraineană și română, al cărui corp a fost găsit pe 23 ianuarie pe asfalt, după ce a căzut de la etajul 4 al unui imobil de lux din centrul orașului Milano, relatează Rainews.

Arestarea, potrivit unui comunicat al Prefecturii Poliției din Milano, a fost dispusă sub suspiciunea de răpire agravată soldată cu moartea victimei, în cadrul anchetei coordonate de parchetul din Milano. Eforturile investigative desfășurate de poliția italiană au permis ca anchetatorii să reconstituie o probă circumstanțială serioasă împotriva bărbatului de 34 de ani, ceea ce a permis poliției spaniole să execute ordinul de restricție împotriva sa. Doi anchetatori ai Poliției Statului, trimiși în Spania special pentru arestare, au participat și ei la operaţiune.

Conform primelor cercetări, cel puțin patru persoane, inclusiv fiul său, se aflau în cameră cu doar câteva minute înainte ca Adarich să cadă. În momentul exact al căderii, însă, doar bărbatul în vârstă de 34 de ani se afla în cameră; ceilalți trei plecaseră, se pare, cu câteva momente înainte.

Reconstituirea

Conform probelor adunate până în prezent, se crede că fiul este bărbatul care a apărut la fereastră imediat după căderea afaceristului. În minutele următoare, acesta a vorbit cu mai mulți martori, negând că ar cunoaște persoana care căzuse, înainte de a pleca rapid și a se îndrepta spre aeroportul Malpensa, unde urma să se îmbarce într-un zbor spre Spania.

Autopsia, programată pentru 9 martie, va stabili cauza morții fostului bancher. Autopsia va stabili dacă Adarici era deja mort înainte de cădere sau dacă moartea sa a fost cauzată de impact. Se presupune că era legat, deoarece s-a găsit o frânghie la încheietura mâinii sale.

Se presupune că suspectul și-a convins tatăl să călătorească la Milano pentru a participa la o întâlnire de afaceri. În acest context, anchetatorii susțin că acesta a ajutat la răpirea tatălui său pentru a-l forța să-i transfere 250.000 de euro în criptomonede. Prin analize tehnice complexe, inclusiv analizarea camerelor de supraveghere și a înregistrărilor telefonice, a fost posibilă urmărirea mișcărilor bărbatului în vârstă de 34 de ani, stabilindu-se rolul său în moartea tatălui.

Motivarea judecătorului care a decis arestarea

Judecătorul de instrucție de la Milano a declarat: „Fiul este o persoană nemiloasă. Nici măcar nu a avut compasiunea să împărtășească veștile cu soția victimei.” Potrivit judecătorului de instrucție, care a decis arestarea tânărului, „există un pericol actual și concret ca suspectul să comită și alte infracțiuni de aceeași natură cu cea investigată sau, în orice caz, cu violență împotriva unor persoane”.

Igor Adarich, de fapt, „s-a demonstrat a fi un individ nemilos, cu contacte semnificative cu persoane implicate în criminalitate internațională”, a consemnat judecătorul de instrucție. „După ce a aranjat răpirea tatălui său în scop de extorcare, nu a ezitat să-i arunce trupul de la etajul patru al unei clădiri; s-a prefăcut că nu-l cunoaște (în fața martorilor, ed.) și apoi a plecat și s-a întors imediat în Spania”.

Judecătorul de instrucție a mai adăugat: „Odată ajuns în țara sa de reședință, nu numai că nu a contactat-o ​​pe soția lui Alexandru Adarich şi nici nu a arătat niciun semn de căință sau compasiune, dar a refuzat să-i dea vreo veste până când nu a fost obligat, 24 de ore mai târziu, să se prezinte la sediul poliției spaniole, unde a oferit o versiune fantezistă a evenimentelor”.

În cele din urmă, se arată în motivare, există „riscul ridicat ca Adarich, care nutrește suspiciuni clare, dacă ar fi aflat despre anchetă, să ascundă și/sau să distrugă în continuare probele împotriva sa”.