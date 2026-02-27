Dezvăluiri șocante după moartea unui copil, în Italia. Inima care urma să-i fie transplantată a fost încălzită cu apă fierbinte

Noua inimă însă s-a constatat că fusese transportată în condiţii improprii, folosindu-se o lada frigorifică de plajă și gheața carbonică. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

Ancheta care se află în plină desfăşurare după moartea unui copil de 2 ani la spitalul Monaldi de la Napoli, a scos la iveală o serie de nereguli şi greşeli incredibile. Băiatul suferea de o anomalie la inimă şi aştepta un transplant care ar fi trebuit să îi salveze viaţa. Însă cordul care a ajuns la spital fusese transportat în condiţii improprii şi era îngheţat.

Inima bolnavă a băiatului de 2 ani a fost scoasă cu 4 minute înainte de sosirea organului care trebuia transplantat. Extragerea inimii deteriorate a lui Domenico Caliendo a avut loc la ora 14:18, dar până la ora 14:22 inima donatorului nu ajunsese încă în sala de operație, relatează Rainews.

Acest aspect reiese din unele mărturii obținute de parchetul din Napoli și puse la dispoziția avocaților care îi reprezintă pe cei șapte suspecți cercetaţi și pe familia Caliendo. În plus, ancheta dezvăluie tensiuni și comportamente agresive în cadrul echipei medicale. Conform mărturiei, unul dintre tehnicieni a fost chemat la o întâlnire cu chirurgul cardiolog care a supravegheat transplantul, acesta a întrebat, „pe un ton amenințător”, despre clampare care a avut loc la ora 14:18, în timp ce la ora 14:22 persoana care transporta inima donatorului la spital era la telefon cu un alt medic din echipă. Tehnicianul i-ar fi spus explicit chirurgului cardiolog că a îndepărtat inima copilului bolnav când „inima era în afara spitalului”. Ca răspuns, chirurgul cardiolog ar fi lovit cu piciorul un calorifer, abuzându-l verbal pe tehnician, în fața altor membri ai echipei.

Noua inimă însă s-a constatat că fusese transportată în condiţii improprii, folosindu-se o lada frigorifică de plajă și gheața carbonică, iar când a ajuns în sala de operaţie era tare ca piatra. Asistentele au încercat să o dezgheţe cu apă rece, apoi cu apă călduță și în final cu apă fierbinte.

„Am încercat să dezghețăm inima cu apă rece, apoi cu apă călduță, apoi cu apă fierbinte.” Documentele depuse de anchetatorii care investighează moartea lui Domenico, copilul care a murit la Spitalul Monaldi după un transplant de inimă deteriorată, includ și mărturiile colectate de procurori de la trei asistente prezente în sala de operație când inima a sosit de la Bolzano. Martorii au descris organul ca fiind „o piatră foarte dură”.

Anchetatorii verifică acum dacă medicii de la Napoli au fost măcar informați despre problemele apărute încă din faza de prelevare a inimii de la Bolzano, precum drenajul insuficient.

Nu în ultimul rând Departamentul de Sănătate din Bolzano a raportat dificultăți majore de comunicare între echipele medicale din Napoli, Bolzano și Innsbruck, intervențiile fiind discutate în limba engleză, limbă pe care echipa de medici italieni se pare că nu o cunoştea.

Personalul medical implicat este anchetat pentru ucidere din culpă, iar anchetatorii analizează telefoanele mobile confiscate de la medici.

Părinţii băiatului decedat cer să se afle adevărul şi să se facă dreptate.