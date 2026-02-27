SUA îşi retrag personalul guvernamental neesenţial din Israel, din cauza "riscurilor de securitate" / Foto: Getty Images

Ambasada SUA în Israel a anunțat, vineri, că Departamentul de Stat a autorizat plecarea personalului guvernamental american neesențial și a membrilor familiilor celor staționați în Israel, din cauza „riscurilor de securitate”, și afirmă că și alte persoane ar putea dori să părăsească țara cât timp mai există zboruri comerciale, notează The Times of Isarel.

„Pe 27 februarie 2026, Departamentul de Stat a autorizat plecarea personalului guvernamental american neesențial și a membrilor familiilor personalului guvernamental american din Misiunea SUA în Israel din cauza riscurilor de securitate”, a transmis ambasada pe Twitter.

„Ca răspuns la incidente de securitate și fără notificare prealabilă, Ambasada SUA poate restricționa sau interzice în continuare deplasările angajaților guvernului american și ale membrilor familiilor acestora către anumite zone din Israel, Orașul Vechi al Ierusalimului și Cisiordania. Persoanele ar putea dori să ia în considerare părăsirea Israelului cât timp zborurile comerciale sunt încă disponibile”.

Armata SUA e pregătită de război

Cea mai mare navă de război americană, portavionul USS Gerald R. Ford, a părăsit baza navală NATO din Creta pentru a se îndrepta spre Orientul Mijlociu, în contextul tensiunilor dintre forțele americane și Iran.

Președintele Donald Trump a amenințat că va lovi Iranul dacă nu se ajunge la un acord nuclear, scrie BBC. Discuțiile au loc pe fondul celei mai mari concentrări de forțe americane în Orientul Mijlociu de la invazia Irakului din 2003, iar Iranul a transmis că va răspunde „cu forță” în cazul unui atac.

