China a eliminat 19 oficiali de rang înalt din parlamentul său, înaintea cele mai mari reuniuni politice anuale

Analiștii au concluzionat în evaluările din ultimii ani că Xi are comportamente paranoice. FOTO: Hepta

China a eliminat 19 oficiali, inclusiv nouă din armată, de pe listele de parlamentari, înaintea celei mai mari reuniuni politice anuale, programată pentru săptămâna viitoare, relatează BBC. Eliminările au fost anunțate de principalul organ legislativ al țării, Comitetul Permanent al Congresului Național al Poporului.

Nu a fost oferit niciun motiv oficial pentru aceste înlăturări, însă ele vin la doar câteva săptămâni după ce dictatorul Xi Jinping l-a epurat pe Zhang Youxia, cel mai important general al său și unul dintre cei mai apropiați aliați militari.

De când a venit la putere, Xi a lansat mai multe valuri de campanii anticorupție, numind corupția „cea mai mare amenințare” la adresa Partidului Comunist Chinez. Totuși, pare că aceste campanii sunt folosite ca instrument pentru eliminarea rivalilor politici.

Potrivit unui raport al presei de stat, printre cei înlăturați se numără Li Qiaoming, comandantul Forțelor Terestre ale armatei chineze, și Shen Jinlong, fost comandant al Marinei.

Pe listă se mai află și alți ofițeri militari, precum și mai mulți oficiali provinciali, inclusiv Sun Shaochong, fostul secretar de partid al regiunii Mongolia Interioară.

Decizia vine la doar câteva săptămâni după ce Zhang a fost înlăturat din funcție, după ce a fost acuzat de „încălcări grave ale disciplinei și legii” — o formulare folosită de obicei ca eufemism pentru corupție.

Este, însă, și cel mai recent episod dintr-o serie de epurări ale unor figuri de rang înalt din armată din ultimii ani, inclusiv o acțiune din octombrie 2025 în urma căreia nouă generali de top au fost înlăturați din funcții. Autoritățile au declarat atunci că epurările făceau parte dintr-o campanie anticorupție.

Xi a făcut din lupta împotriva corupției un pilon central al conducerii sale, începând cu campania anticorupție „tigrii și muștele”, care a vizat atât oficiali de rang înalt, cât și de rang inferior, lansată la scurt timp după ce a preluat puterea în 2013. El a declarat recent că această luptă „rămâne gravă și complexă”.

Mii de delegați urmează să sosească în capitala Beijing săptămâna viitoare pentru „Cele Două Sesiuni”. Acestea reprezintă reuniunile anuale ale Congresului Național al Poporului (NPC), legislativul Chinei, și ale Conferinței Consultative Politice a Poporului Chinez, principalul organism consultativ politic al țării.

„Cele Două Sesiuni” se vor desfășura între 4 și 11 martie și vor include anunțarea planului cincinal al guvernului, în care sunt prezentate principalele obiective de politică publică, precum și țintele economice anuale.