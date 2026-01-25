Acuzații explozive la Beijing: Cel mai puternic general al Chinei, suspectat că a oferit secrete nucleare SUA

Zhang ar fi scurs date tehnice esențiale despre armele nucleare ale Chinei către SUA. FOTO: Hepta

Cel mai înalt general al Chinei este acuzat de scurgerea de informații despre programul de arme nucleare al țării către SUA și de acceptarea de mită pentru acte oficiale, inclusiv promovarea unui ofițer la funcția de ministru al apărării, au declarat persoane familiarizate cu o ședință de informare la nivel înalt privind acuzațiile, potrivit WSJ.

Ședința de informare - la care au participat sâmbătă dimineață unii dintre cei mai înalți ofițeri ai armatei - a avut loc chiar înainte ca Ministerul Apărării Naționale din China să facă anunțul bombă despre o anchetă asupra generalului Zhang Youxia, considerat cândva cel mai de încredere aliat militar al liderului chinez Xi Jinping. Declarația respectivă a oferit puține detalii dincolo de o anchetă privind încălcările grave ale disciplinei de partid și ale legilor statului.

Însă persoanele familiarizate cu briefing-ul – care nu a fost relatat până acum – au declarat că Zhang este investigat pentru presupusa formare de clici politice, o expresie care descrie eforturile de a construi rețele de influență care subminează unitatea partidului, și pentru abuzul de autoritate în cadrul celui mai important organism decizional militar al Partidului Comunist, cunoscut sub numele de Comisia Militară Centrală.

Autoritățile examinează, de asemenea, modul în care supraveghează o agenție puternică responsabilă de cercetarea, dezvoltarea și achiziționarea de echipamente militare. Cei familiarizați cu briefing-ul au declarat că Zhang ar fi acceptat sume uriașe de bani în schimbul unor promovări oficiale în acest sistem de achiziții cu buget mare.

Acuzații grave la adresa celui mai influent general al armatei chineze

Cea mai șocantă acuzație dezvăluită în timpul briefingului cu ușile închise, au spus sursele citate de WSJ, a fost că Zhang ar fi scurs date tehnice esențiale despre armele nucleare ale Chinei către SUA.

Unele dovezi împotriva lui Zhang au provenit de la Gu Jun, fostul director general al China National Nuclear Corp., o companie de stat care supraveghează toate aspectele programelor nucleare civile și militare ale Chinei, au declarat persoane familiarizate cu briefingul. Beijingul a anunțat lunea trecută o anchetă asupra lui Gu pentru presupuse încălcări grave ale disciplinei de partid și ale legilor statului.

Unii analiști spun că ultima represiune a lui Xi împotriva corupției și neloialității în forțele armate marchează cea mai agresivă epurare a conducerii militare a Chinei de la era Mao Zedong.

Informarea internă de sâmbătă a legat, de asemenea, căderea lui Zhang de promovarea fostului ministru al Apărării, Li Shangfu. Zhang ar fi ajutat la ascensiunea lui Li în schimbul unor sume substanțiale, au declarat sursele.

Propria cădere a lui Li a început în 2023, când a dispărut din ochii publicului și a fost ulterior înlăturat din funcția de ministru al apărării. Partidul l-a exclus anul următor pentru corupție.