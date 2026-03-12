Imagini exclusive cu sistemul de apărare antiaeriană Patriot, care a fost activat pentru vizita lui Zelenski la Bucureşti

Imagini exclusive cu sistemul de apărare antiaeriană Patriot, care a fost activat pentru vizita lui Zelenski la Bucureşti. Sursa foto: captură video

Autorităţile noastre au luat măsuri speciale de securitate pentru vizita lui Volodimir Zelenski la Bucureşti. România a activat sistemul de apărare antiaeriană Patriot. Ţara noastră dispune de patru astfel de sisteme. Antena 3 CNN prezintă imagini în exclusivitate cu sistemul patriot activat, odată cu aterizarea lui Zelenski pe Aeroportul Otopeni.

Vara trecută, România a testat al patrulea sistem Patriot, în poligonul de la Capu Midia, prin trageri reale. În urma acţiunii, s-a constatat că sistemul este pregătit să intervină, în orice moment, pentru apărarea spațiului aerian.

În cadrul vizitei în România, Volodimir Zelenski ar putea merge și la Baza Aeriană Borcea, la centrul care antrenează piloții ucraineni de F16, au declarat surse oficiale.

Relația România-Ucraina e ridicată la nivel de parteneriat strategic, iar în cadrul acestui parteneriat, cei doi președinți vor discuta despre o posibilă viitoare colaborare între industriile naționale de apărare.