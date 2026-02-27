Salvador Caragea, acuzat că a complotat la înscenarea furtului de muniţie de la UM Sadu, ca să câştige titlul de "Poliţistul anului"

Colaj foto: Agerpres / Captură Facebook Viorel Salvador Caragea via Facebook

Marius Borcan, preşedintele sindicatului de la Uzina Sadu, a intervenit, vineri, la Antena 3 CNN, şi l-a acuzat pe Salvador Caragea că a complotat, în 2013, la înscenarea unui furt de muniţie, pentru a deveni el erou. Conform lui Borcan, Caragea ar fi apelat la "un agent sub acoperire" pentru a forţa un angajat din uzină să fure cartuşe, ca ulterior să fie prins. Întreaga schemă ar fi trebuit să-i aducă lui Salvador Caragea titlul de "Poliţistul anului". "La câteva luni după ce s-a terminat procesul, acest individ a fost găsit ars în propria casă. Din păcate, a murit", a spus şeful de sindicat despre angajatul respectiv.

"În anul 2013, pe 25 ianuarie, avea loc această înscenare, condusă chiar de domnul Viorel Salvador Caragea. Eu am fost unul dintre acele 10 persoane, dintre care 8 au fost reţinute în seara de 26 martie, de Ziua Poliţiei. Ce s-a întâmplat? Un muncitor care lucra în zona pirotehnică, a fost forţat într-un fel.

Un agent sub acoperire a luat legătura cu acest muncitor, şi, desigur, un alt individ implicat, apropiat de-al lui Caragea, se numea Păsărin, băiatul fostului şef al Securităţii de la Vâlcea. I-au dat 3 milioane de lei împrumut acestui individ, iar asta o spun stenogramele.

Acestui individ, când a vrut să le întoarcă banii, i-au spus că "nu avem nevoie de bani, trebuie să ne scoţi muniţia. Dacă nu ne scoţi muniţia, vei păţi, nu ştiu ce vei păţi". Până la urmă a reuşit să sustragă o cantitate nu foarte mare de cartuşe din UM Sadu. În acea seară au fost reţinuţi directorul unităţii, şeful de secţie, şeful de atelier, şeful de serviciu, în persoana mea, maistrul şi cel care a săvârşit această faptă.

În urma procesului, 5 dintre angajaţi, printre care şi eu, am fost achitaţi. Eu spun ce iese din stenograme. Acel om a fost forţat. Este incredibil, nu se poate aşa ceva. A fost o făcătură în aces caz. Eu a trebuit să iau o poziţie.

Sunt stenogramele de la judecător. La câteva luni după ce s-a terminat procesul, acest individ a fost găsit ars în propria casă. Din păcate, a murit", a declarat Marius Borcan.

Angajaţii de la Uzina Mecanică Sadu îl ameninţă pe Miruţă cu procese

Angajaţii Uzinei Mecanice Sadu au transmis, vineri, că îşi "rezervă dreptul de a solicita clarificări oficiale şi, dacă va fi cazul, de a urma toate demersurile legale necesare pentru apărarea reputației colectivului", după ce ministrul Apărării a afirmat că, în cadrul uzinei, ar exista

„combinații”, că salariații ar fi implicați în practici nelegale, şi a descris totul drept "o cloacă", în scandalul numirii lui Salvador Caragea la conducerea instituţiei.

"Solicităm responsabilitate în discursul public, prezentarea de informații corecte şi verificabile şi retragerea afirmațiilor defăimătoare. Dialogul instituțional trebuie să se bazeze pe adevăr, echilibru şi respect față de angajați și față de interesul economic național.

Ne rezervăm dreptul de a solicita clarificări oficiale şi, dacă va fi cazul, de a urma toate demersurile legale necesare pentru apărarea reputației colectivului şi a instituției. Uzina Mecanică Sadu merită respect. Angajații ei merită respect. Adevărul trebuie să prevaleze", a mai precizat Colectivul de salariați al Uzinei Mecanice Sadu", a comunicat sindicatul.