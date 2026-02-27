O asistentă de 23 de ani a murit la câteva minute după ce a intrat în tură, într-o clinică din Constanța

<1 minut de citit Publicat la 13:14 27 Feb 2026 Modificat la 13:14 27 Feb 2026

O asistentă de 23 de ani a murit la câteva minute după ce a intrat în tură, într-o clinică din Constanța Foto: Hepta

O asistentă medicală de 23 de ani a murit, vineri dimineață, la scurt timp după ce a intrat în tură la clinica unde lucra.

Din primele informații, ea lucra la o clinică privată.

A venit la serviciu la ora 8.00 și la scurt timp i s-a făcut și a murit.

În jurul orei 8.20, polițiștii de la Secția 2 din Constanța au fost sesizați, prin apel 112, cu privire la faptul că unei angajate i s-a făcut rău și ulterior ar fi decedat, într-o unitate medicală privată din municipiul Constanța.

Polițiștii care au ajuns la fața locului au constatat că e vorba despre o femeie de 23 de ani.

Din primele cercetări efectuate la fața locului, nu au fost identificate urme vizibile de violență.

Trupul neînsuflețit a fost depus la Morga Cimitirului Central unde se va face autopsia, pentru a se stabili cauza decesului.

În cauză a fost întocmit dosar penal.