Comisia Europeană anunţă intrarea în vigoare provizorie a acordului UE-Mercosur. Documentul nu e încă aprobat oficial de PE. FOTO: Getty Images

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunţat vineri intrarea provizorie în vigoare a acordului de asociere dintre Uniunea Europeană (UE) şi Mercosur, informează un comunicat al executivului european.



"Am mai spus: Când ei vor fi pregătiţi, şi noi vom fi pregătiţi. Prin urmare, în ultimele săptămâni, am discutat intens acest lucru cu statele membre şi cu membrii Parlamentului European. Pe această bază, Comisia va proceda acum la aplicarea provizorie" a acordului cu Mercosur, a afirmat şefa executivului european.



"'Aplicarea provizorie' este, prin natura sa, provizorie. Este menţionată chiar în denumire. În conformitate cu tratatele UE, acordul poate fi încheiat pe deplin numai după ce Parlamentul European şi-a dat acordul. Prin urmare, Comisia va continua să colaboreze îndeaproape cu toate instituţiile UE, statele membre şi părţile interesate pentru a asigura un proces transparent şi fără probleme", a mai declarat şefa Comisiei Europene.



Ursula von der Leyen a amintit că, joi, Uruguay şi Argentina au devenit primele ţări care au ratificat Acordul UE-Mercosur şi că este de aşteptat ca Brazilia şi Paraguay să urmeze în curând.

"Este o veste atât de bună. Pentru că demonstrează încrederea şi dorinţa partenerilor noştri de a duce mai departe relaţia noastră şi de a face ca acest acord istoric să funcţioneze. Acordul Mercosur creează o piaţă de 720 de milioane de oameni. Deschide nenumărate oportunităţi. Reduce miliarde de dolari din tarife. Permite întreprinderilor noastre mici şi mijlocii să acceseze pieţe şi să se extindă la niveluri la care înainte doar puteau visa. Şi, de asemenea, oferă Europei un avantaj strategic de prim venit într-o lume cu o concurenţă acerbă şi orizonturi scurte. Dar avantajul primului venit trebuie să se materializeze. În ianuarie, Consiliul European a împuternicit Comisia să aplice provizoriu acordul imediat după prima ratificare de către o ţară din Mercosur", a amintit şefa executivului european.



Preşedinta Comisiei Europene a mai apreciat că pactul cu "Mercosur este unul dintre cele mai importante acorduri comerciale din prima jumătate a acestui secol".



"Este o platformă pentru un angajament politic profund cu parteneri care văd lumea aşa cum o vedem noi. Şi care cred în deschidere, parteneriat şi bună-credinţă. Parteneri care înţeleg că un comerţ deschis şi bazat pe reguli oferă rezultate pozitive pentru toţi. Mercosur întruchipează spiritul în care Europa acţionează pe scena mondială. Europa devine mai puternică şi mai independentă. Întreprinderile noastre, lucrătorii noştri şi cetăţenii noştri vor culege roadele - şi ar trebui să le culeagă cât mai curând posibil. Este vorba despre rezilienţă. Este vorba despre creştere şi despre cum Europa îşi modelează propriul viitor", a conchis şefa executivului european.



Patronatul european Business Europa cere punerea în aplicare "cu hotărâre şi celeritate" a acordului cu Mercosur



Anunţul vine după un apel al patronatului european Business Europa, care a cerut vineri UE să înceapă să pună în aplicare "cu hotărâre şi celeritate" acordul comercial cu Mercosur. "Ratificarea accelerată de către Argentina şi Uruguay demonstrează angajamentul clar al regiunii de a consolida legăturile cu Europa. Acum, depinde de Uniunea Europeană să răspundă cu aceeaşi determinare şi să procedeze rapid la aplicarea provizorie a Acordului Comercial Interimar", a declarat organizaţia într-un comunicat, citat de EFE.



Business Europa a menţionat că "firmele europene nu îşi pot permite alte întârzieri în implementarea unui acord care oferă beneficii clare, stimulează creşterea, îmbunătăţeşte competitivitatea şi consolidează rezilienţa lanţului de aprovizionare, reducând în acelaşi timp dependenţa, în special de materiile prime esenţiale".



Asociaţia patronală a declarat că "Mercosur reprezintă un partener strategic şi fiabil" pentru a obţine diversificarea partenerilor comerciali, ţel urmărit de UE şi, prin urmare, a îndemnat Comisia Europeană să "procedeze rapid" la aplicarea provizorie a acordului comercial.



După ce Bruxelles-ul şi ţările Mercosur (Brazilia, Argentina, Uruguay şi Paraguay) au semnat pactul în ianuarie şi după ce acesta a fost ratificat de unele state latino-americane, Comisia are autoritatea legală de a pune în aplicare acordul. Aceasta în ciuda faptului că Parlamentul European nu s-a pronunţat încă asupra pactului şi a decis să sesizeze Curtea de Justiţie a UE pentru o decizie în privinţa legalităţii acestuia. Ar putea dura până la doi ani până când CJUE va lua o decizie în acest sens.