Emmanuel Macron atacă acordul UE-Mercosur: „Este un acord vechi, prost negociat”

Președintele Franței, Emmanuel Macron. Foto: Getty Images

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a reiterat marți criticile asupra acordului Mercosur, spunând că „este un acord prost”. El a subliniat, într-un interviu pentru El Pais, că „mandatul este prea vechi” și acordul este „prost negociat”.

„Mercosur este un acord prost. Strategia este bună, semnalul geopolitic este corect. De aceea am și multiplicat călătoriile în acea regiune. Problema Mercosur este că mandatul este prea vechi. Susțin clauzele "oglindă", ceea ce înseamnă că impun producătorilor non-europeni aceleași restricții ca și alor ai mei, ceea ce este corect dacă nu vreau să dezindustrializez”, a spus el.

Macron a adăugat faptul că acordul este „vechi și prost negociat”.

„Eu apăr acordurile echitabile și, prin urmare, acordurile în care există măsuri de protecție și în care se respectă mediul, în același timp în care obținem ceea ce ne dorim pentru economie. Este un acord vechi, prost negociat”, a subliniat șeful statului francez.

Franța, principala adversară a acestui acord de liber schimb a încercat pe toate căile să blocheze adoptarea acordului, însă nu a reușit. Atitudinea guvernului Franței a fost dublată de o intensă opoziție a fermierilor francezi, care și-au arătat nemulțumirea față de acordul cu Mercosur printr-un protest în capitala țării. Fermierii au venit cu tractoare la Paris, au blocat drumurile din centrul capitalei franceze, ajungând cu ele până la Turnul Eiffel și la Arcul de Triumf.

Mulți fermieri europeni, nu doar cei francezi, se tem că că acordul cu Mercosur va duce la distrugerea pieței interne ca urmare a intrării în economie a produselor agricole ieftine de peste ocean. Și fermierii belgieni au protestat, aducând mai mult de 1000 de tractoare în Bruxelles, în decembrie.

În România, ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a criticat din nou acordul UE-Mercosur, despre care spune că va duce la invadarea pieței din UE cu produse de slabă calitate din America Latină.

„În Mercosur carnea e injectată cu hormoni, se folosesc pesticide periculoase”, spune ministrul. Acesta consideră că acordul nu aduce niciun beneficiu fermierilor români, pentru că aceștia „nu au ce să exporte în America Latină”.

Luni, mai mulți senatori din grupurile AUR și PACE, au depus o moțiune simplă în plenul Senatului, intitulată „Acordul UE-Mercosur: cum se angajează România într-un acord strategic major prin mandat clandestin, fără analiză și împotriva propriilor interese”. La vot au fost prezenți 115 senatori, iar moțiunea a fost respinsă la vot: 52 au votat contra, 38 în favoarea moțiunii iar 25 s-au abținut.