Inteligența 100% românească cucerește SUA și Brazilia. O firmă din România produce biofertilizatori peste ocean

Foto: Captură Antena 3 CNN

Inteligența românească a început să cucerească SUA și Brazilia. O firmă din România, condusă de Vlad Popescu, a început să producă fertilizanți bio peste ocean dintr-o „mare frustrare personală”: „Este mult mai greu să fii prezent pe piața europeană și în toate țările din spațiul comunitar, din punctul de vedere al legislației și al costurilor de acces”. Astfel, firma s-a orientat pe piața de peste ocean, alături de parteneri locali, care „pot scurta câțiva ani buni din procesul de intrare pe piață”.

„Fabrica din Brazilia am inaugurat-o în octombrie 2025, deci este un proiect destul de recent business-ul. Evident, am început cu aproximativ un an înainte de inaugurarea fabricii toate demersurile și întreaga parte birocratică care, din fericire sau nu, este mai complicată decât în România. Ne-au pus la încercare. Așadar, există și locuri mai complicate decât la noi. Am reușit, într-un final, să inaugurăm fabrica cu o mică întârziere.

În momentul de față avem autorizația să producem și să comercializăm. Sezoanele agricole în Brazilia sunt, evident, diferite față de cele din România, fiind în emisfera sudică. De exemplu, aici există trei culturi de porumb pe an, condițiile fiind mult mai bune pentru agricultura intensivă. Și de aici ajungem inevitabil la discuția despre Mercosur și la temerile justificate ale fermierilor din România și ale companiilor europene în legătură cu acest acord”, a spus Vlad Popescu, CEO-ul firmei.

Popescu spune că deschiderea firmei peste ocean vine dintr-o „mare frustrare personală”.

„Este adevărat că poate suna puțin exotic faptul că ne-am orientat spre Brazilia și Statele Unite, dar aici există o mare frustrare personală: este mult mai greu să fii prezent pe piața europeană și în toate țările din spațiul comunitar, din punctul de vedere al legislației și al costurilor de acces, decât să intri pe piețele americane sau braziliene.

Ne referim la costurile de omologare, la timpii foarte mari de așteptare în Europa. Din acest motiv ne-am orientat către aceste două piețe, care oferă condiții mult mai flexibile și o legislație mai adaptată realităților actuale. Din păcate, legislația europeană ne-a împins către aceste direcții. Am fi preferat, evident, să ne extindem pe piețe mai apropiate de noi, dar, în urma unei analize foarte lucide, ne-am dat seama că există piețe mai mari, mai atractive, iar legislația nu reprezintă o piedică acolo”, a explicat el.

Totuși, firma nu este singură. Compania are un partener local, care „poate scurta câțiva ani buni din procesul de intrare pe piață”.

„Ne-am dat seama că cea mai bună variantă de a intra pe o piață străină este parteneriatul cu un jucător local, un jucător care cunoaște foarte bine piața, vorbește limba, cunoaște fermierii și cu care poți scurta câțiva ani buni din procesul de intrare pe piață. Atât în Statele Unite, cât și în Brazilia lucrăm cu acest model al partenerilor locali și, iată, funcționează foarte bine”, a explicat Popescu.

Sunt multe discuții în țară despre implicațiile semnării Acordului UE-Mercosur, cu atât mai mult cu cât se spune că el nu ar fi fost valid fără poziția favorabilă a României. Mulți se întreabă de ce nu s-au negociat beneficii directe de la Uniunea Europeană, având în vedere că puteam face diferența.

Jurnalistul Antena 3 CNN Adrian Ursu l-a întrebat ce se întâmplă, odată ce acest acord este valid, din punctul de vedere al pieței comune europene și al unei posibile invazii de produse cu o calitate îndoielnică și prețuri mult sub cele ale producătorilor români.

„În legătură cu prima parte a întrebării, nu m-aș aventura în speculații. Este o chestiune mai degrabă politică și nu știu ce greutate a avut România în acordul Mercosur. Ce putem analiza, însă, este impactul asupra agriculturii românești și europene.

Cred că există multă panică generată de o lipsă de informare. Europa va exporta, probabil, bunuri cu valoare adăugată mare și va importa bunuri agricole mult mai ieftine, ceea ce va pune presiune pe prețurile cerealelor și ale produselor agricole în general. Aceasta este temerea principală”, a mai spus Popescu.

Astfel, el a spus că această temere este una întemeiată.

„Este o temere întemeiată, mai ales dacă ne uităm la ce s-a întâmplat când o țară vecină a exportat sau a tranzitat cantități foarte mari de cereale ieftine prin România. Nu au mai tranzitat, s-au oprit aici, au mai trecut și prin Republica Moldova și s-au transformat, să spunem, în cereale „moldovenești”.

Acest lucru a pus o presiune foarte mare pe fermierii români, în special pe prețuri, deoarece ucrainenii vindeau la prețuri de dumping doar ca să scape de marfă, având în vedere contextul de acolo. Din păcate, noi nu am avut o atitudine protecționistă și nu am reușit să ne protejăm fermierii de această avalanșă”, a mai spus românul.

Astfel, Vlad Popescu a subliniat că „fiecare stat membru trebuie să găsească soluții pentru a-și proteja propriii fermieri”.

„Probabil că Mercosur va merge înainte, cu siguranță va merge înainte. Acordul prevede și anumite cote pentru importurile de mărfuri din spațiul Mercosur, cote gândite astfel încât să nu afecteze fundamental fermierii din Uniunea Europeană.

Probabil că drama fermierului român va sta tocmai în aceste detalii pe care, în acest moment, nu le cunoaștem în totalitate. Acordul Mercosur este negociat la nivelul Uniunii Europene, însă, până la urmă, fiecare stat membru trebuie să găsească soluții pentru a-și proteja propriii fermieri”, a concis el.