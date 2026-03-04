INTERVIU. Purtătorul de cuvânt al premierului Benjamin Netanyahu: „Amenințarea iraniană e și o amenințare la adresa Europei”

David Mencer, purtătorul de cuvânt al premierului Benjamin Netanyahu. Foto: Antena 3 CNN

David Mencer, purtătorul de cuvânt al premierului Benjamin Netanyahu, a declarat, în exclusivitate la Antena 3 CNN, că ideea că Iran reprezintă o amenințare doar pentru Israel și Statele Unite este „naivă”. Oficialul din Israel a subliniat că Teheran reprezintă o amenințare la adresa Europei și a tuturor democrațiilor „decente” din lume. David Mencer a adăugat că războiul va dura atât „cât este necesar” pentru îndeplinirea celor trei obiective ale operațiunii comune SUA-Israel: crearea oportunității pentru iranieni să schimbe regimul de la Teheran, eliminarea programului nuclear și neutralizarea programului de rachete balistice.

Sabrina Preda, realizatoare Antena 3 CNN: Marea Britanie nu a exclus să se alăture loviturilor asupra țintelor din Iran, Grecia a trimis nave de război în Mediterană, iar Franța a trimis un portavion în regiune. Ce rol se așteaptă Israelul ca țările europene să joace în acest conflict? Ar trebui să se alăture operațiunii comune SUA-Israel împotriva Iranului?

David Mercer, purtătorul de cuvânt al lui Benjamin Netanyahu: Toate țările europene trebuie să acționeze în propriul interes. Ieri, Iran a lovit Cipru, o bază militară de pe insula Cipru. Credem că lovitura a fost de la Hezbollah, brațul armat al Iranului din Liban. Ideea că Iran e o amenințare doar pentru Israel este naivă. Ei sunt o amenințare pentru orice democrație din lume. Atunci când strigă „moarte Americii” și „moarte Israelului” e primul pas din intenția lor de a aplica un jihad radical și în alte țări din lume. Nu noi trebuie să hotărâm cum să se apere țările europene. Nu vă îndoiți însă, amenințarea iraniană pe care noi vrem să o dobârom e și o amenințare la adresa Europei.

Sergiu Cora, realizator Antena 3 CNN: Astăzi, Iran a lansat o rachetă balistică spre Turcia, care a fost interceptată de forțele NATO. Având în vedere această escaladare, are guvernul israelian informații care sugerează că Iran ar putea ataca baze militare americane sau ambasade ale Israelului de pe teritorii NATO din Europa? Inlcusiv în România?

David Mercer, purtătorul de cuvânt al lui Benjamin Netanyahu: Cum să vă spun, Iran reprezintă o amenințare pentru orice democrație din lume. Ei spun asta deschis. Au misunea să difuzeze jihadismul în întreaga lume. Noi suntem doar o democrație din vecinătatea lor, un mijloc care să permită Iranului să ajungă la alt democrații. În ultimul război, de acum șase luni, cancelarul german a afirmat că Israelul făcea munca murdară pentru restul lumii și nu trebuie să uităm asta. SUA și Israel elimină această amenințare, iar statele europene beneficiază în aceeași măsură ca și SUA și Israel.

Sabrina Preda, realizatoare Antena 3 CNN: Atacurile recente împotriva statelor din Golf au perturbat transportul de petrol din regiune și ia în calcul Israel vreo acțiune pentru a proteja rutele comerciale? De asemenea, care sunt ultimele informații cu privire la Strâmtoarea Ormuz - este în continuare blocată de forțele iraniene?

David Mercer, purtătorul de cuvânt al lui Benjamin Netanyahu: Aliații americani au arătat clar că blocarea Strâmtorii Ormuz nu trebuie să fie posibilă. Au vorbit de escortarea vaselor pentru a ne asigura că aprovizionarea cu petrol nu e perturbată. Știm că iranienii mizeează pe crearea de haos. Acesta este obiectivul ei. Președintele Trump și premierul Netanyahu spun adesea „pace datorită forței”, nu e doar un slogan, exprimă ce vedem acum. Calea pentru a progresa și pentru relații internaționale mai bune e să ne asigurăm că Iran, cel mai periculos regim din lume, nu are acces la cele mai periculoase arme din lume

Sabrina Preda, realizatoare Antena 3 CNN: Ce anume ar marca sfârșitul acestei campanii? când vor considera SUA și Iran că obiectivele lor au fost atinse?

David Mercer, purtătorul de cuvânt al lui Benjamin Netanyahu: Avem obiective pe trei paliere, clare și împărtășite de SUA și Israel. Întâi de toate vrem să deschidem o ușă pentru iranieni. Pentru că atunci când vorbesc de Iran, ca țară, mă refer la regimul islamo-fascist-dictatorial pe care l-am avariat și pe care vrem să-l doborâm. Vrem să deschidem o ușă pentru iranieni. Regimul e urât cam de 85% din populație. Deschierea acestei uși trebuie să le permită iranienilor să decidă un viitor mai bun.

În al doilea rând, programul de arme nucleare. Președintele trump și premierul Netanyahu nu vor permită Iranului să obțină aceste arme nucleare cu care se lăudau la negocieri, chiar săptămâna trecută spunând că au destule materiale nucleare ca să producă 11 bombe. Ăoate acesta e lucrul cel mai prostesc pe care l-a făcut vreodată regimul iranian.

În al treilea rând, programul de rachete balistice ne poate atinge, poate să afecteze și Europa și este o amenințare și la adresa SUA. Acest program trebuie eradicat.

Sabrina Preda, realizatoare Antena 3 CNN: Aveți un calendar? un termen limită?

David Mercer, purtătorul de cuvânt al lui Benjamin Netanyahu: Războiul a început de cinci zile și e criticat de mută lume. Am avut un succes extraordinar. Vom continua această activitate până ne îndeplinim misiunea. Aici avem o vorbă „o treabă pe jumătate făcută e o treabă de care trebuie să te apuci din nou” și nu vrem să ne întoarcem, ci să eradicăm regimul iranian ca să dăm o șansă mai bună poporului iranian, să eliminăm amenințarea teroristă și să ajungem la pace. Cu siguranță nu e un război care trebuie să dureze o veșnicie, dar va dura cât e necesar.

Interviul integral poate fi urmărit aici: