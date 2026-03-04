Bulgaria convoacă Consiliul de Securitate și analizează de urgență amenințarea iraniană după incidentul din Turcia

Rachetă balistică. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Profimedia Images

Bulgaria își reevaluează poziția în ceea ce privește riscurile generate de conflictul din Orientul Mijlociu. Ministrul interimar al apărării din Bulgaria, Atanas Zaprianov, a anunțat că va face o analiză urgentă a amenințărilor și riscurilor, în urma evoluțiilor recente din regiune.

Potrivit lui Zaprianov, evenimentele din această dimineață, inclusiv lansările pentru prima dată de rachete balistice de pe teritoriul Iranului către Turcia, precum și provocările recente legate de rachetele lansate spre Cipru, schimbă fundamental evaluările anterioare, pe baza cărora se concluzionase că nu există un pericol imediat pentru Bulgaria.

În prezent, la ministerul apărării bulgar are loc o ședință de urgență pentru a evalua noile condiții ale conflictului, care se extinde acum dincolo de implicarea directă a trei țări. Analiza va redefini riscurile și va identifica măsurile necesare.

Zaprianov a propus ca prim-ministrul să convoace Consiliul de Securitate pe baza acestor evaluări, pentru a lua deciziile de stat relevante și pentru a informa autoritățile competente, inclusiv parlamentul bulgar.

Autoritățile bulgare precizează că Bulgaria adoptă acum o abordare mai prudentă, recunoscând că provocările care vizează țări NATO și europene modifică calculele anterioare privind riscurile.

Deși țara nu va participa la operațiuni militare legate de acțiunile SUA și Israelului împotriva Iranului, structurile militare bulgare rămân pe deplin aliniate obligațiilor NATO. Zaprianov a repetat că apartenența la NATO oferă Bulgariei un scut de protecție, nu o transformă într-o țintă automată.

Reevaluarea vine după interceptarea cu succes de către Turcia a unei rachete balistice iraniene. Racheta, lansată din Iran și trecând prin spațiul aerian irakian și sirian, a fost neutralizată de sistemele NATO de apărare aeriană și antirachetă deasupra Siriei, în apropiere de Qamishli, în nord-estul Siriei, aproape de granița cu Turcia.

Rămășițe ale interceptorului au căzut în districtul Dortyol din provincia Hatay, iar autoritățile au confirmat că fragmentele aparțineau sistemului de apărare, nu rachetei interceptate. Nu au fost raportate victime sau răniți.