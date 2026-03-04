Bolojan, surprins de atacurile PSD: La Coaliție n-au spus nimic. Am închis în bună regulă. Vă rog să-i întrebați pe ceilalți parteneri

„Întâlnirea a fost în bună regulă. A rămas ca, miercuri sau joi, bugetul să fie trimis la Parlament pentru adoptare”, a spus Bolojan. Foto: Profimedia Images

Premierul României, Ilie Bolojan a spus miercuri, despre comunicatul PSD venit după ședința Coaliției asupra bugetului pe 2026, că „este în contradicție totală cu ceea ce s-a întâmplat în coaliție și cu realitatea”. „Vă rog să îi întrebați pe ceilalți parteneri dacă au fost discuții în contradictoriu. Întâlnirea a fost în bună regulă”, a afirma Bolojan. „Astăzi, la ședința de coaliție, ne-am închis în bună regulă. Vă rog să îi întrebați pe ceilalți parteneri dacă au fost discuții în contradictoriu. Întâlnirea a fost în bună regulă. A rămas ca, miercuri sau joi, bugetul să fie trimis la Parlament pentru adoptare. Comunicatul PSD este în contradicție totală cu ceea ce s-a întâmplat în coaliție și cu realitatea. Este de neînțeles de ce, atunci când discutăm lucruri serioase, într-o perioadă dificilă pentru România, lucrurile se derulează normal, iar apoi, la câteva ore, comunicatele sunt total diferite de realitate. Asta nu ajută nici PSD, nici coaliția. Nu înțeleg de ce trebuie să avem scandal, când deja avem bugetul întârziat. Dacă acest buget nu este croit bine, va genera perturbări serioase în cheltuielile bugetare”, a acuzat Bolojan, la B1TV.

Bolojan a subliniat că, „în anii trecuți, au fost angajate cheltuieli fără acoperire și estimări de venituri care nu s-au realizat”. Astfel, dobânzile au ajuns să fie cât suma proiectelor „Anghel Saligny” sau Autostrada Moldovei.

„În anii trecuți au fost angajate cheltuieli fără acoperire și estimări de venituri care nu s-au realizat. Dobânzile au ajuns la 60 de miliarde de lei, cât programele „Anghel Saligny” sau Autostrada Moldovei. Nu mai putem merge așa.

Bugetul a fost mult întârziat, discuții fără finalitate în coaliție și reforme întârziate. Bugetul este finalizat, dar cu provocări. Trebuie să coborâm deficitul. A fost 7,7% anul trecut, 6,2% anul acesta. Este singura soluție pentru a reduce costul dobânzilor, dar și anvelopa totală a acestora.

Anul acesta trebuie să finalizăm PNRR: 3,7% din PIB, peste 10 miliarde de euro, plus cofinanțări. Toate investițiile României depășesc 7% din PIB. Provocarea este să reduci deficitul, dar să ai investiții mari, ca să nu pierzi bani europeni. Sunt investiții și ministere care trebuie să funcționeze”, a subliniat premierul.

Astfel, el a afimat că „reducerea din administrație și creșterile de venituri intră în vigoare, se reașază economia”.

„Ce ne rămâne ducem doar la investiții sau în zona socială? Trebuie să vedem sursa de finanțare. Trebuie să vedem dacă avem venituri sau tăiem din altă parte. Am propus. Nu este un an ușor. Măsurile de contracție economică vor fi prezente, din a doua jumătate se relaxează, se stabilizează inflația, economia se va adapta la noul volum de cheltuieli, reducerea împrumuturilor și volumul de investiții.

Reducerea din administrație și creșterile de venituri intră în vigoare, se reașază economia. Anul trecut am avut bugete de sprijin de 1,7 miliarde de lei, iar anul acesta am considerat că este de bun-simț pentru pensionari. Am propus ca din Fondul Social European, pe zona de copii, de acolo să fie alocate fonduri”, a mai spus el.

După ce PNL a anunțat, miercuri, că proiectul Legii Bugetului pe 2026 este finalizat și va ajunge la Parlament săptămâna viitoare, PSD a emis un comunicat în care susține că Bugetul este, de fapt, blocat și că partidul va decide dacă îl va vota sau nu, acuzându-l pe Ilie Bolojan de „atitudine inflexibilă și sfidătoare”.

”Prim-ministrul Ilie Bolojan a provocat astăzi un nou blocaj în Coaliția de guvernare în cadrul negocierilor pentru elaborarea Bugetului de stat. În mod deliberat, premierul a inclus în proiectul său de buget o serie de prevederi care contravin total solicitărilor exprimate anterior de liderii partidelor care îi asigură sprijinul parlamentar.

Prin această atitudine inflexibilă și sfidătoare la adresa partenerilor de Coaliție, prim-ministrul devine direct responsabil de blocarea adoptării bugetului și de instabilitatea pe care o induce în actuala guvernare”, se arată în comunicat.