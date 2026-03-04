Putin amenință Europa că ar putea opri livrările de gaze chiar acum: „Nu e o decizie, e ceea ce se cheamă gândit cu voce tare”

Rusia a transmis deja în mod repetat că respinge orice desfăşurare de trupe occidentale în Ucraina. Foto: Hepta

Vladimir Putin a amenințat, miercuri, cu sistarea livrărilor de gaze către Europa. Liderul de la Kremlin a declarat că Rusia s-ar putea reorienta către pieţe mai promiţătoare, relatează Agerpres. Totuși, a spus el, o decizie finală încă nu a fost luată.

„Dar nu este o decizie, în acest caz este ceea ce se cheamă gândit cu voce tare. Cu siguranţă voi ordona guvernului să lucreze la această problemă împreună cu companiile noastre”, a spus liderul de la Kremlin, potrivit Reuters.

Declarațiile președintelui rus vin în contextul în care războiul din Orientul Mijlociu a făcut ca gazele naturale să se scumpească în Europa. Cea mai mare instalaţie de gaze naturale lichefiate din lume, amplasată în Qatar, rămâne oprită, iar incertitudinea cu privire la repornirea acesteia a provocat îngrijorări cu privire la o criză a aprovizionării.

Au crescut temerile privind o perturbare de amploare a aprovizionării globale cu petrol şi gaze, pe măsură ce noi atacuri au avut loc în Orientul Mijlociu. Infrastructura energetică este prinsă în schimbul de focuri, iar situaţia riscă să provoace cel mai grav şoc de la invazia Rusiei în Ucraina în 2022, care a dat peste cap comerţul global cu energie.

Deşi ţările asiatice sunt cele care cumpără cea mai mare parte a gazelor lichefiate transportate din Orientul Mijlociu, orice întrerupere prelungită a livrărilor ar creşte concurenţa pentru surse alternative de aprovizionare, menţinând preţurile ridicate la nivel mondial, inclusiv în Europa.