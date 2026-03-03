China face presiuni asupra Iranului pentru ca Strâmtoarea Ormuz să rămână deschisă

Bancnote de riali iranieni. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Directorii unor companii chineze de stat din sectorul gazelor au dezvăluit că Beijingul face presiuni asupra oficialilor iranieni pentru a evita acţiunile care ar perturba exporturile de gaze din Qatar sau alte transporturi de energie care trec prin Strâmtoarea Ormuz, informează Bloomberg, potrivit Agerpres.

În calitate de cumpărător pentru majoritatea petrolului exportat de Iran, China oferă o gură de oxigen vitală pentru economia iraniană. Dar cel mai mare importator de energie din lume depinde mai mult de întreaga regiune a Golfului Persic, atât pentru aprovizionarea cu petrol, cât şi cu gaze, iar navele încărcate cu ambele produse au nevoie să treacă prin Strâmtoarea Ormuz.

Qatarul, care este responsabil pentru o cincime din livrările mondiale de gaz natural lichefiat, este un subiect de îngrijorare deosebită pentru China. După un atac cu drone iraniene care a avut loc luni, Qatar a oprit producţia la Ras Laffan, cea mai mare instalaţie de export de gaze lichefiate din lume, prima oprire completă în aproape trei decenii de funcţionare.

Potrivit Bloomberg, importatorii de energie din China au fost informaţi că Beijingul încearcă să se asigure că navele continuă să circule prin Strâmtoarea Ormuz, potrivit mai multor directori de la firmele de stat care au fost informaţi de oficialii guvernamentali.

Chinezii le cer iranienilor să nu atace hub-urile de export, precum Qatarul

Oficialii de la Beijing fac presiuni asupra omologilor iranieni de rang înalt pentru a se asigura că Teheranul nu atacă petrolierele şi navele care transportă gaz lichefiate care traversează Strâmtoarea Ormuz şi, dimpotrivă, permite continuarea livrărilor, potrivit mai multor directori de companii, care au dorit să îşi păstreze anonimatul.

De asemenea, aceiaşi directori au spus că oficialilor iranieni li s-a cerut să evite atacurile asupra hub-urilor de export precum Qatarul, care furnizează 30% din gazele lichefiate consumate de China, o parte semnificativă din total, chiar şi luând în considerare gazele care ajung prin conducte şi din alte surse.

Până acum, China a făcut declaraţii publice limitate cu privire la situaţia din Iran, ministrul de externe Wang Yi declarându-i luni omologului său iranian, Abbas Araghchi că, deşi Beijingul susţine eforturile de protejare a securităţii naţionale, Teheranul ar trebui să acorde atenţie „preocupărilor rezonabile” ale vecinilor săi, potrivit unui comunicat al Ministerului de Externe de la Beijing.

Analiştii de la Bloomberg Economics estimează că, pentru moment, impactul războiului din Iran asupra economiei Chinei pare gestionabil, cu o potenţială creştere uşoară a inflaţiei din cauza creşterii preţurilor petrolului.