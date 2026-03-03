China își extinde infrastructura spațială în America Latină, declanșând alerte militare în “curtea din spate” a SUA

3 minute de citit Publicat la 11:05 03 Mar 2026 Modificat la 11:05 03 Mar 2026

Raportul solicită administrației Trump să „oprească extinderea” infrastructurii spațiale chineze în regiune. FOTO: Hepta

China extinde o rețea de instalații spațiale în America Latină, care ar putea consolida capacitățile de supraveghere militară și de luptă ale Beijingului în emisfera vestică, potrivit unui nou raport, citat de Fox News.

O analiză a Comitetului Selectiv al Camerei Reprezentanților pentru Partidul Comunist Chinez, obținută de Fox News Digital, identifică cel puțin 11 stații terestre, radiotelescoape și stații de telemetrie satelit legate de Republica Populară Chineză în Argentina, Venezuela, Bolivia, Chile și Brazilia - instalații despre care comisia spune că ar putea avea aplicații militare cu dublă utilizare.

Raportul solicită administrației Trump să „oprească extinderea” infrastructurii spațiale chineze în regiune și „să caute în cele din urmă să reducă și să elimine” capacitățile spațiale chineze din emisferă care amenință interesele SUA.

Analiza se bazează pe rapoarte open-source, imagini din satelit și documente de planificare chineze care ridică cooperarea spațială ca un pilon al relațiilor Beijingului cu America Latină, conform constatărilor.

Legislatoriiamericani susțin că strategia de fuziune militară-civilă a Chinei face dificilă separarea cooperării spațiale academice sau comerciale de potențialele aplicații militare.

„Beijing folosește infrastructura spațială din America Latină pentru a colecta informații adverse și a consolida capacitățile viitoare de luptă ale Armatei Populare de Eliberare”, se arată în raport, referindu-se la Armata Populară de Eliberare a Partidului Comunist Chinez.

De asemenea, legislatorii și-au exprimat îngrijorarea cu privire la supravegherea anumitor locații, menționând că, în cel puțin un caz, drepturile de inspecție ale națiunii gazdă par limitate. Raportul subliniază că „națiunile gazdă își păstrează atât dreptul, cât și responsabilitatea de a verifica dacă instalațiile promovate ca fiind civile nu sunt utilizate în scopuri militare sau de informații, incompatibile cu legile lor naționale”.

Unul dintre cele mai atent monitorizate locații este o stație spațială operată de China în provincia Neuquén din Argentina, înființată în baza unui acord de închiriere pe 50 de ani semnat în 2015. Facilitatea, care include o antenă de 35 de metri utilizată pentru urmărirea prin satelit și misiuni spațiale, a fost descrisă de Beijing ca o instalație civilă de cercetare care susține programe lunare și de explorare spațială.

Stația e operată de o entitate legată de rețeaua de lansare și urmărire a sateliților din China

Cu toate acestea, raportul Camerei Reprezentanților notează că stația este operată de o entitate legată de rețeaua de lansare și urmărire a sateliților din China și ridică îngrijorări cu privire la transparență și supraveghere. În rapoartele anterioare, au apărut întrebări cu privire la măsura în care oficialii argentinieni au acces la fața locului pentru inspecție, alimentând dezbaterea privind suveranitatea și controlul străin asupra infrastructurii strategice.

Purtătorul de cuvânt al Ambasadei Chinei, Liu Pengyu, a respins caracterizarea raportului, afirmând că cooperarea spațială a Chinei cu țările din America Latină este axată pe dezvoltare și utilizare pașnică.

„În ultimii ani, cooperarea spațială China-America Latină a dat rezultate fructuoase”, a spus Liu, citând proiecte care implică sateliți de teledetecție, sateliți de comunicații și rețele de stații terestre în spațiul îndepărtat.

El a spus că astfel de eforturi au jucat „un rol important în avansarea dezvoltării științifice și tehnologice, consolidarea conectivității regionale și îmbunătățirea mijloacelor de trai ale oamenilor”.

Liu a adăugat că China și țările din America Latină vor continua să aprofundeze cooperarea în domeniul tehnologiei satelitare, al aplicațiilor de date și al infrastructurii spațiale, inclusiv proiecte care vizează prevenirea dezastrelor, monitorizarea agriculturii și răspunsul la schimbările climatice.

„America Latină aparține poporului Americii Latine”, a spus Liu. „Trasarea liniilor sferelor de influență și alimentarea confruntării geopolitice nu va face nicio țară mai sigură și nici nu va aduce pace în lume”.

Legislatorii susțin că facilități precum cea din Neuquén, Argentina, ilustrează îngrijorarea mai largă că o aparentă cooperare spațială civilă poate fi integrată în cadrul de fuziune militar-civil al Chinei, sprijinind potențial arhitectura spațială globală a Armatei Populare de Eliberare.

Pentagonul a refuzat să comenteze detaliile constatărilor comitetului, dar a declarat că „monitorizează continuu evoluțiile care ar putea afecta mediul de securitate, inclusiv infrastructura și capacitățile legate de spațiu”.

Un purtător de cuvânt al Departamentului Apărării a adăugat că departamentul rămâne „atent la activitățile care ar putea afecta stabilitatea, transparența sau interesele de securitate pe termen lung ale Statelor Unite și ale părților noastre”.