Exercițiul de alarmare de miercuri, 4 martie 2026, a fost anulat și în București și în țară: IGSU a invocat „contextul actual” ca motiv

Sistem de alarmare a populației montat pe o clădire. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Agerpres Foto

Exerciţiul de alarmare publică „Miercurea Sirenelor”, programat pentru mâine, 4 martie 2026, a fost amânat, în urma unei evaluări interne privind contextul actual de securitate şi necesitatea unei informări publice mai ample, a anunţat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă.

Potrivit unui comunicat al IGSU, decizia a fost luată în mod deliberat şi responsabil, în baza unei analize proprii, care a indicat că, în actualele condiţii, este necesară consolidarea comunicării publice, astfel încât scopul exerciţiului să fie corect înţeles la nivelul întregii populaţii.

„Un sistem de avertizare publică care nu este testat regulat riscă să nu funcţioneze atunci când este nevoie de el”

„Amânarea exerciţiului nu schimbă cu nimic necesitatea testării periodice a sistemului naţional de alarmare publică. Verificarea tehnică, mentenanţa constantă şi testarea funcţională a sirenelor reprezintă obligaţii instituţionale, nu opţiuni. Un sistem de avertizare publică care nu este testat regulat riscă să nu funcţioneze atunci când este nevoie de el. Într-o situaţie reală, orice disfuncţionalitate poate însemna timp pierdut, iar timpul pierdut poate însemna vieţi puse în pericol”, se arată în comunicat.

Conform sursei citate, exerciţiile de alarmare publică nu sunt organizate formal, simbolic sau pentru imagine, ele au un rol clar - verificarea capacităţii reale de funcţionare a sistemului şi familiarizarea populaţiei cu semnalele de alarmare şi semnificaţia acestora.

Prin urmare, amânarea actuală reprezintă o măsură de adaptare responsabilă la context, nu o renunţare la exerciţiu şi nici o diminuare a exigenţelor instituţionale privind pregătirea pentru situaţii de risc.

În perioada următoare, va fi comunicat un calendar revizuit al exerciţiilor, însoţit de măsuri suplimentare de informare publică, astfel încât aceste activităţi să se desfăşoare în condiţii de claritate, înţelegere şi eficienţă.

Pregătirea populaţiei şi menţinerea funcţionalităţii sistemelor de avertizare rămân priorităţi ferme, protecţia vieţii şi a siguranţei cetăţenilor nu este negociabilă, a mai transmis IGSU.