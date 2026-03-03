Charles Leclerc s-a căsătorit la Monaco cu Alexandra Saint-Mleux, cu o săptămână înainte de începerea noului sezon de Formula 1

Charles Leclerc s-a căsătorit cu Alexandra Saint-Mleux la Monaco, cu o săptămână înainte de începerea noului sezon de Formula 1 din 2026. Cei doi au fost văzuți apoi plecând într-un Ferrari 250 Testa Rossa.
Cererea în căsătorie a avut loc în noiembrie, iar nunta a avut loc cu puţin timp înainte de începerea noului sezon de Formula 1 din 2026, pe 8 martie la Melbourne. Imaginile de la nuntă au fost postate pe conturile sociale ale celor doi şi au devenit imediat virale pe internet, relatează Fanpage.
Primele fotografii de la ceremonie au apărut online la câteva ore de la eveniment, iar cea mai populară știre a fost, bineînțeles, mașina aleasă. Este vorba de un Ferrari 250 Testa Rossa , unul dintre cele mai emblematice și valoroase modele Ferrari şi care demonstrează că Leclerc este fidel echipei atât pe pistă, cât și în afara ei.
Charles Leclerc a cunoscut-o pe Alexandra Sainta Mleux în martie 2023 și au avut prima lor apariție publică la Wimbledon, cel mai urmărit și iubit turneu de tenis din lume.
Pentru Leclerc, a fost o dragoste puternică după o serie de suișuri și coborâșuri în viaţa sa amoroasă. Prima sa iubită cunoscută a fost Giada Gianni, de origini napolitane, apoi Charlotte Siné, originară din Monaco ca și el. Ambele relații nu au durat mult.
Leclerc s-a căsătorit înainte de începerea Campionatului Mondial Momentul alegând astfel cea mai strânsă perioadă a anului, cea dintre sfârșitul testelor din Bahrain și primul Mare Premiu al sezonului. Campionatul Mondial de Formula 1 din 2026 debutează în weekendul 6-8 martie la Melbourne.