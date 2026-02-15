Formula 1: Cinci întrebări cheie după primele teste la Bahrain. Cine sunt favoriții, motorul Red Bull Ford și situația Aston Martin

Foto: Getty Images

Prima sesiune de teste la Bahrain s-a încheiat, iar a doua, și ultima, urmează să înceapă pe 18 februarie. Echipele continuă să muncească și mai intens la fabricile lor, în timp ce se străduiesc să înțeleagă multitudinea de date pe care le-au colectat pe pista din deșert în ultimele trei zile, pentru a-și perfecționa planul pentru al doilea test de săptămâna viitoare. Astfel, Formula 1 a prezentat cinci întrebări cheie care au apărut după prima sesiune de teste din pre-sezonul 2026.

Timpili pe tur la teste nu sunt foarte relevanți, deoarece echipele derulează programe diferite și nu dezvăluie ce fac pentru a nu pierde niciun avantaj competitiv. Așadar, rămânem cu o mulțime de întrebări, la multe dintre care răspunsul poate apărea pe baza tendințelor și situațiilor care au apărut.

Cine sunt favoriții?

Răspunsul depinde de cine întrebi în paddock, dar nimeni nu vrea să aibă eticheta de favorit. Când Lawrence Barretto, corespondent F1.com și prezentator F1, i-a spus lui George Russell că el și Mercedes erau considerați favoriți după prestația lor super lină de la Barcelona, britanicul a ignorat totul ca fiind speculație și „zgomot”.

În schimb, el a făcut referire la Red Bull și a sugerat că avantajul lor este „destul de înfricoșător”, lăudând în special unitatea lor de putere, care este prima unitate Red Bull construită vreodată în Formula 1. Rivalul său, Carlos Sainz, a fost de acord că Red Bull Ford este cu „un pas înainte”, pe baza a ceea ce a văzut pe datele GPS, dar a avertizat, recunoscând că este „încă la început”.

Red Bull, însă, a încercat să minimizeze acest lucru și consideră în schimb că Mercedes este încă în avantaj. „Săgețile Argintii” au avut câteva zile mai dificile, cu o problemă la suspensie și apoi o anomalie la datele motorului, care i-a costat timp vital pe tur, înainte de a-și reveni în ultima zi și a stabili cele mai rapide două timpuri.

Charles Leclerc de la Ferrari consideră că Mercedes nu își arată încă adevăratul ritm, în timp ce șeful McLaren, Andrea Stella, a cărui echipă este dublă campioană mondială en-titre, consideră că Ferrari și Mercedes sunt în avantaj în acest moment.

Ferrari își păstrează „cărțile secrete” și refuză să vorbească despre performanță. Un domeniu în care par puternici este atunci când vine vorba de starturile în cursă, deoarece unitatea lor de putere pare să minimizeze lag-ul turbo mai bine decât oricine altcineva, rezultând astfel o lansare mult mai lină și mai bună.

O idee mai clară putea să apară săptămâna viitoare în ultimele trei zile de teste din pre-sezon, unde echipele vor aprofunda detaliile și vor începe să-și perfecționeze mașinile în regim de calificare și cursă, înainte de deschiderea sezonului din Australia.

Cât de bun este motorul Red Bull Ford?

Fără îndoială, sistemul de propulsie inaugural al lui Red Bull Ford a fost unul dintre cele mai importante subiecte de discuție din pre-sezon. Firma a început să-și construiască propria divizie abia acum trei ani și jumătate, iar faptul că au început imediat cu o unitate remarcabil de fiabilă în spatele mașinilor Red Bull și Racing Bulls a atras, pe bună dreptate, toate privirile.

La Barcelona, ​​fiabilitatea a fost cea care a impresionat pe toată lumea. În Bahrain, performanța a fost reprezentată de modul în care au reușit să utilizeze energia pentru o perioadă mai lungă și mai constantă decât toți rivalii lor.

Mercedes consideră că Red Bull a fost cu o secundă mai rapidă pe linii drepte datorită acestei utilizări superioare, ajutată parțial de funcționalitatea sa impresionantă de reîncărcare. Se zvonește că și cutia lor de viteze este atractivă, puterea și eficiența sa permițând schimbări mai agresive în trepte inferioare, ceea ce, la rândul său, permite o reîncărcare mai mare a energiei care poate fi redistribuită.

Este doar un test, însă, și s-ar putea ca Red Bull să treacă la evaluarea performanței deoarece este un nou participant pe piața unităților de putere și are nevoie de date, în timp ce furnizorii de motoare mai experimentați fie nu au început încă să-și extindă propriile unități, fie aleg să nu o facă.

Chiar sunt lucrurile atât de rele la Aston Martin?

Primul Aston Martin al legendei designului, Adrian Newey, a fost probabil cea mai așteptată mașină din 2026 și, cu siguranță, a atras toate privirile când a ieșit spre finalul Shakedown-ului de la Barcelona. Cu toate acestea, echipa a recunoscut deschis că este în defensivă.

Newey s-a alăturat echipei abia în martie anul trecut, toți rivalii săi fiind deja bine pregătiți pentru proiectele din 2026, iar guru-ul designului a recunoscut că au reușit să introducă primul lor model din 2026 în tunelul aerodinamic abia la patru luni după toți ceilalți. Acest lucru a dus la o perioadă mai scurtă de pregătire și acesta este motivul pentru care au ajuns târziu la Barcelona.

La sosirea în Bahrain, au fost afectați de o serie de probleme care i-au limitat la doar 202 tururi, cele mai puține dintre toate echipele, ceea ce l-a făcut pe reprezentantul echipei, Pedro de la Rosa, să admită că echipa este „evident în urmă” și că „nu se va găsi o soluție peste noapte”.

Totuși, acest lucru este de așteptat. Aston Martin poate avea una dintre cele mai bune facilități din sport, în urma investițiilor masive ale proprietarului miliardar Lawrence Stroll, dar este nevoie de timp pentru a profita la maximum de această facilitate. Noii șefi tehnici Newey și Enrico Cardile, care s-au alăturat echipei venind de la Ferrari, nu au petrecut încă un an întreg cu echipa.

Aston Martin s-a chinuit să-și dezvolte mașina de când Stroll a redenumit echipa în 2021, și de la începutul anului 2023, când Fernando Alonso a ocupat șase podiumuri în primele opt curse. Ar fi nerealist să credem că ar putea reacționa brusc la provocarea masivă din 2026 imediat după sosirea lui Newey.

Aston Martin are și un motor nou Honda, care a renunțat la acest sport în 2021 și a redirecționat resursele către alte părți ale afacerii înainte de a se răzgândi și a se angaja la Aston Martin câțiva ani mai târziu. Asta a însemnat că a trebuit, practic, să o ia de la capăt, ceea ce nu este o performanță ușoară. Honda lucrează cu un nou furnizor de combustibil, Aramco, care, la fel ca toți ceilalți, produce combustibili avansați sustenabili pentru a fi utilizați în campionat pentru prima dată în acest sezon.

Pe lângă acestea, își fabrică pentru prima dată propria cutie de viteze și suspensie după ce au încheiat relația cu Mercedes în urma trecerii la Honda.

Astfel, Aston Martin chiar se află în defensivă și au foarte mult de lucru, iar începutul anului va fi probabil dificil. Totuși, există loc de recuperare în timpul sezonului, așa cum a făcut Red Bull când au început lent anul 2022.

A recuperat Williams după ce a ratat testele de la Barcelona?

Williams avea o singură misiune importantă în Bahrain: „să alerge” cât mai mult posibil după startul lor slab. Echipa britanică nu a reușit să participe la Shakedown-ul de la Barcelona din cauza întârzierilor în producție.

Dar și-au revenit completând o zi de filmări pe Silverstone, pe teren umed, urmată de o altă zi de filmări în Bahrain, cu o zi înainte de primul test, ambele decurgând fără probleme. Apoi au parcurs mai mulți kilometri decât oricine altcineva, peste 420 de tururi, echivalentul a șapte distanțe și jumătate ale Marelui Premiu al Bahrainului.

Încă mai au mult de lucru și trebuie „să slăbească” niște kilograme, deoarece mașina este prea grea, iar asta îi va costa mult timp pe tur.

Totuși, Williams a început să-și recupereze decalajul față de rivalii lor și, dacă pot obține același kilometraj săptămâna viitoare, va fi un caz impresionant de limitare a pagubelor. Dar nu există nicio îndoială că sunt încă în avantaj și au un deal de urcat.

Cum s-a descurcat Cadillac?

Cadillac a impresionat paddock-ul F1 prin modul în care s-a comportat la sosirea în motorsport și a continuat să câștige respectul cu o performanță foarte reușită pe parcursul a trei zile de teste.

Da, au existat mici probleme, inclusiv o problemă cu accelerația care i-a îngreunat lui Sergio Perez timpul și o problemă de răcire care l-a întârziat pe Valtteri Bottas, dar acestea sunt inevitabile pentru o echipă care a pornit de la zero și nu are date istorice cu care să lucreze.

Totuși, au reușit să parcurgă peste 1.700 km, ceea ce reprezintă aproximativ cinci distanțe de cursă și mai mult decât au reușit fiecare Alpine, Mercedes și Aston, iar aceste date vor fi neprețuite în pregătirea lor pentru testul final și apoi pentru primul lor weekend de Mare Premiu de Formula 1.

Săptămâna viitoare, se vor concentra pe procedurile de cursă și pe obținerea performanței, potrivit șefului Graeme Lowdon, în timp ce vor continua să învețe despre comportamentul anvelopelor, gestionarea energiei și cum să lucreze împreună ca o unitate elegantă pe parcursul unei zile pe pistă.

Când începe sezonul 2026

Prima sesiune de teste din 2026 a fost cu porțile închise la Barcelona, între 26-30 ianuarie, urmată de prima sesiune de teste publice, la Bahrain, între 11 și 13 februarie. Formula 1 revine oficial pe 6-8 martie, cu Marele Premiu al Australiei, însă urmează a doua, și ultima, sesiune de teste publice, tot la Bahrain, între 18 și 20 februarie.