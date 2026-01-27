Formula 1 2026, săptămână de teste la Barcelona. Williams nu participă, Mercedes a ieșit prima pe circuit

Deschiderea sezonului 2026 de Formula 1 se apropie, însă, până atunci, echipele își îndreaptă atenția către pre-sezon, pentru testele din Barcelona. Acestea sunt o oportunitate pentru echipe de a-și rula mașina fără limitări, astfel încât să poată începe să verifice dacă piesele noilor monoposturi funcționează conform așteptărilor, scrie Formula 1. Williams a anunțat că nu va participa la sesiunea din Barcelona, potrivit F1, iar monopostul Mercedes a fost primul care a ieșit pe circuit.

Testele din Barcelona sunt o primă șansă de a testa monoposturile în viața reală. Dacă echipele au efectuat deja un test de funcționare, acesta s-a fi concentrat pe verificarea sistemelor și pe asigurarea faptului că o mașină asamblată pentru prima dată funcționează așa cum se așteptau. Dacă nu au făcut-o, primele etape de la Barcelona se vor concentra pe acest aspect.

Barcelona oferă echipelor șansa de a performa puțin mașinile, piesele și unitățile de putere, și de a vedea cum reacționează aceste elemente în realitate.

Teste cu porțile închise la Barcelona, între 26 - 30 ianuarie

Testele vor începe pe 26 ianuarie și vor continua până pe 30 ianuarie. Asta înseamnă că va fi un eveniment de cinci zile, dar echipele vor avea voie să participe doar trei zile. Mercedes a fost prima echipă care a ieșit pe circuit.

Acest lucru oferă echipelor flexibilitatea de a rula atunci când le este convenabil. Unele ar putea alege să ruleze într-o zi, apoi să folosească ziua următoare pentru a lucra la mașină sau să aștepte piese noi și apoi să ruleze în a treia zi. Alții ar putea dori să aștepte și să ruleze în a doua zi sau chiar în ultimele trei zile pentru a avea zile suplimentare pentru a lucra la proiectul lor.

De asemenea, oferă echipelor șansa de a reacționa la vreme rea. Dacă prognoza meteo anunță ploaie sau ninsoare într-o anumită zi, poate că este mai bine să aștepte o zi mai senină pentru a maximiza rezultatele.

Ce se întâmplă la Barcelona

Principalul obiectiv al acestui eveniment este ca echipele să testeze mașinile și să înceapă să învețe cum funcționează, cum reacționează diferitele componente și unde trebuie să se îmbunătățească. Nu va fi vorba despre urmărirea performanței, asta începând să fie important în Bahrain.

Chiar dacă este un eveniment privat, va exista un videoclip zilnic cu momentele importante, interviuri scurte cu protagoniștii cheie, piloți și directori de echipă, și clipuri video pe rețelele de socializare. În plus, echipele își pot posta propriile materiale.

Williams nu participă

Williams a anunțat că nu va participa la testele din Barcelona, ​​explicând că urmărește „performanța maximă a mașinii” pentru 2026. Deși Williams nu apare pe circuit, echipa va efectua propriile teste private înainte de primul test oficial din Bahrain.

Într-o declarație oficială, echipa a declarat:

„Echipa Atlassian Williams F1 a luat decizia de a nu participa la testele de săptămâna viitoare de la Barcelona, ​​în urma întârzierilor din programul FW48, deoarece continuăm să încercăm să obținem performanțe maxime ale mașinii. Echipa va efectua în schimb o serie de teste, inclusiv un program VTT (Virtual Track Testing) săptămâna viitoare cu mașina din 2026, pentru a se pregăti pentru primul test oficial din Bahrain și prima cursă a sezonului din Melbourne”, a transmis echipa.

Când încep testele publice

Prima sesiune de teste publice va avea loc la Bahrai, între 11 și 13 februarie. Anul trecut, F1 a avut un singur test de pre-sezon pe pista din deșert. Anul acesta, sunt două, având în vedere amploarea modificărilor regulamentului. Ambele teste durează câte trei zile fiecare.

Există o pauză de patru zile înainte de începerea celui de-al doilea test, pe 18 februarie. Atunci lucrurile încep să se intensifice.

Pe lângă faptul că echipele vor folosi pista pentru a învăța monoposturile, piloții vor avea și multe lucruri de dezvoltat, având un set mai complet de instrumente: cum ar fi accelerarea, depășirea și reîncărcarea, pentru a ataca și a se apăra în weekendurile de Grand Prix.

Este probabil ca mașina pe care unele echipe o vor aduce la primul test din Bahrain să arate diferit de cea din Barcelona, unele dintre ele fiind, de asemenea, probabil să aducă elemente noi la al doilea test din Bahrain.

De asemenea, este foarte posibil ca unele echipe să aducă un pachet de actualizare pentru prima cursă din Australia, care va avea loc între 6 și 8 martie, în timp ce altele vor aduce la Barcelona mașina cu care intenționează să concureze în Australia și vor petrece cele nouă zile cunoscându-și cu adevărat monopostul, oferindu-le totodată posibilitatea de a verifica inovațiile tuturor celorlalți, în cazul în care au ratat ceva.

Cum se vor transmite testele de la Bahrain

Ultima oră a fiecărei zile de rulare din prima sesiune de teste din Bahrain va fi transmisă în direct. Apoi, pentru a doua sesiune, când lucrurile devin serioase și începem să vedem o ierarhie care începe să se formeze pe măsură ce echipele urmăresc performanța, fiecare minut al fiecărei zile va fi trasmis live, complet.

Astfel, testele de la Bahrain vor fi un ultim efort pentru a pregăti mașinile pentru weekendul lor de debut în Australia, primul dintre cele 24 de weekenduri de Mari Premii care vor culmina cu o finală în Abu Dhabi.