UE lansează TraceMap, o platformă AI pentru detectarea fraudei alimentare și a alimentelor contaminate

Comisia Europeană a lansat TraceMap, o platformă bazată pe inteligență artificială care le permite autorităților naționale să detecteze frauda alimentară, să urmărească sursele de contaminare și să accelereze retragerea produselor de pe piață, scrie Euronews.

TraceMap, noua platformă de inteligență artificială dezvoltată de Comisia Europeană, are ca scop accelerarea detectării fraudei alimentare, a alimentelor contaminate și a focarelor de boli transmise prin alimente în Uniunea Europeană.

Platforma este acum accesibilă autorităților naționale din toate statele membre ale UE, pentru a îmbunătăți controalele și investigațiile în domeniul siguranței alimentare.

„TraceMap este o descoperire majoră care va revoluționa capacitatea Uniunii Europene de a reacționa la crizele de siguranță alimentară și de a combate frauda alimentară”, a declarat Oliver Varhelyi, comisarul european pentru sănătate și bunăstarea animalelor.

Acesta a subliniat că noul sistem va asigura o coordonare mai bună între state și o protecție mai puternică atât pentru fermieri, cât și pentru consumatori.

„Aceasta este o infrastructură critică pentru prevenirea și gestionarea crizelor și ar trebui să contribuie la consolidarea încrederii tuturor actorilor implicați în sistemele noastre solide de siguranță alimentară”, a adăugat Varhelyi.

TraceMap va utiliza volume mari de date deja existente în sistemele agroalimentare pentru a urmări tiparele comerciale și fluxurile de producție aproape în timp real.

În acest scop, instrumentul va folosi inteligența artificială pentru a îmbunătăți evaluările riscurilor pentru siguranța alimentară, pentru a identifica rapid legăturile dintre operatori și distribuție și pentru a monitoriza lanțul de aprovizionare, astfel încât produsele nesigure să poată fi retrase rapid de pe piață.

TraceMap a fost deja testat. O versiune pilot a fost utilizată recent în cazul retragerilor de lapte praf pentru sugari din mai multe țări europene, după descoperirea unor ingrediente contaminate provenite din China.

Siguranța alimentară în Europa

Numărul notificărilor în cadrul Sistemului Rapid de Alertă pentru Alimente și Furaje (RASFF) a crescut cu 12% în 2024, ajungând la 5.250.

Aproximativ o treime dintre notificări au fost respingeri la frontieră, în principal din cauza reziduurilor de pesticide în importurile de fructe și legume din Turcia, Egipt și India, potrivit Comisiei Europene.

Țările care au transmis cele mai multe notificări au fost Germania (1.907), Olanda (1.155) și Italia (965).

În 2024, statele europene au raportat 6.558 de focare de boli transmise prin alimente, o creștere de 14,5% față de anul precedent, potrivit celor mai recente date ale Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (EFSA)

Cele mai frecvent raportate boli alimentare în Europa sunt campilobacterioza, salmoneloza, infecțiile STEC cauzate de bacteria E. coli și listerioza.

În 2024, listeria a provocat cea mai mare proporție de spitalizări și decese dintre toate infecțiile alimentare raportate în UE. Aproximativ 7 din 10 persoane infectate cu listeria au avut nevoie de spitalizare, iar una din 12 persoane a murit.