Formula 1: Circuitul Barcelona-Catalunya rămâne în calendar până în 2032. Va fi alternat cu Spa-Francorchamps din Belgia

Cursele din Barcelona vor avea loc prin rotație cu Marele Premiu al Belgiei de pe Spa-Francorchamps. Foto: Getty Images

F1 a anunțat o prelungire pe mai mulți ani cu Circuitul Barcelona-Catalunya pentru a găzdui Marele Premiu din Barcelona-Catalunya în 2028, 2030 și 2032, pe lângă evenimentul programat în 2026. Prelungirea vine în urma unor investiții semnificative efectuate pe circuit în ultimii ani, inclusiv construcția acoperișului circuitului, un nou spațiu de ospitalitate cu vedere la virajele 9, 10 și 11 și la intrarea în linia dreaptă principală, precum și instalarea de panouri solare pe tot circuitul. Cursele din Barcelona vor avea loc prin rotație cu Marele Premiu al Belgiei de pe Spa-Francorchamps, care va avea loc în 2026, 2027, 2029 și 2031, scrie Formula 1.

Construit în 1991 ca parte a programului de dezvoltare a Jocurilor Olimpice de la Barcelona din 1992, Circuitul Barcelona-Catalunya oferă un amestec captivant de viraje de mare și mică viteză și a găzduit multe momente memorabile, inclusiv prima victorie a lui Max Verstappen în 2016.

În 2025, 300.000 de fani au participat la Grand Prix-ul în care Oscar Piastri a revendicat victoria, iar coechipierul său Lando Norris a ocupat locul doi. De pe grila actuală de start, Lewis Hamilton și Fernando Alonso au și ei victorii la Barcelona.

În ultimii ani, organizatorii au luat măsuri pentru a îmbunătăți experiența generală a fanilor și pentru a se asigura că se pune accent pe comunitatea extinsă. În ultimii doi ani, a avut loc un festival al fanilor în emblematica „Plaça de Catalunya” înainte de weekendul Marelui Premiu, care va reveni în 2026.

„Barcelona este un oraș incredibil, iar fanii Formulei 1 de acolo ne primesc întotdeauna cu atâta pasiune, așa că sunt încântat că vom continua să concurăm pe Circuitul Barcelona-Catalunya în anii următori”, a declarat Stefano Domenicali, președinte și director executiv al Formulei 1.

„Echipa a investit masiv în circuit și a organizat festivaluri fantastice pentru fani în ultimii ani, așa că așteptăm cu nerăbdare să vedem cum vor continua să dezvolte experiența, atât pentru participanții la cursă, cât și pentru oraș în ansamblu. Aș dori să le mulțumesc lui Salvador Illa, președintele guvernului Cataloniei, lui Pol Gibert, director general al Circuits de Catalunya SL și secretar general al Departamentului pentru Afaceri și Ocuparea Forței de Muncă, pentru angajamentul lor neclintit față de găzduirea Formulei 1, și lui Oriol Sagrera, fostul director general al Circuits de Catalunya SL și fost secretar general al Departamentului pentru Afaceri și Ocuparea Forței de Muncă, care a jucat un rol esențial în asigurarea reînnoirii. Abia aștept să-i văd pe fanii noștri străluciți la Barcelona, ​​în iunie”, a spus el.

Pol Gibert, CEO al Circuits de Catalunya SL și secretar general al Departamentului pentru Afaceri și Ocuparea Forței de Muncă, a declarat: „Salutăm reînnoirea Marelui Premiu de Formula 1 din Catalonia, cel puțin până în 2032”.

„Dorim să ne exprimăm recunoștința față de Formula 1 pentru încrederea acordată Circuitului Barcelona-Catalunya și regiunii în toți acești ani. Această reînnoire este rezultatul unei relații puternice și al unei colaborări strânse și reprezintă un pas foarte important în consolidarea în continuare a Cataloniei ca un punct cheie în calendarul internațional.

Formula 1 generează un impact economic de peste 300 de milioane de euro pe ediție, dar mai presus de toate este un eveniment strategic care contribuie la proiectarea Cataloniei în întreaga lume ca o țară capabilă să găzduiască competiții sportive de cel mai înalt nivel”, a adăugat Gibert.

Circuitul din Barcelona nu este singurul care revine în calendarul F1. Marele Premiu al Portugaliei de pe Autodromul Internațional din Algarve, cunoscut sub numele de Portimao, va reveni în calendarul Formulei 1 în 2027 şi 2028