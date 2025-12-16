Formula 1: Marele Premiu al Portugaliei revine în calendar. Circuitul "Portimao" va fi reintrodus în 2027 şi 2028

Marele Premiu al Portugaliei de pe Autodromul Internațional din Algarve, cunoscut sub numele de Portimao, va reveni în calendarul Formulei 1 în 2027 şi 2028. Portugalia a găzduit ultimele evenimente de F1 în 2020 și 2021, fiind circuitul pe care Hamilton a depăşit recordul de victorii all-time al lui Michael Schumacher, scrie Formula 1.

Situat în idilicul Algarve, în cea mai sudică regiune a Portugaliei, cunoscută pentru plajele sale spectaculoase și farmecul istoric, circuitul de 4,6 km oferă piloților o provocare tehnică, cu schimbări dramatice de altitudine care culminează cu o coborâre până la ultima curbă, la dreapta, care duce înapoi la linia dreaptă a boxelor.

Portugalia are o istorie prestigioasă în Formula 1, găzduind primul său Mare Premiu la Porto în 1958, precum și organizând weekenduri de curse la Monsanto și Estoril de-a lungul celor 75 de ani de existență a acestui sport. Unii dintre cei mai mari piloți din Formula 1 au ajuns pe cea mai înaltă treaptă a podiumului în Portugalia, inclusiv Stirling Moss, Alain Prost, Ayrton Senna și Nigel Mansell. Senna a câștigat faimosul său Mare Premiu de Formula 1 la Estoril în 1985.

Mai recent, Portimao a fost circuitul unde Lewis Hamilton a depășit recordul de victorii all-time al lui Michael Schumacher, după ce acesta și-a asigurat a 92-a victorie în 2021. Hamilton rămâne singurul pilot de pe grila actuală care a câștigat pe circuit, după ce a trecut și de steagul în carouri în 2020.

"Sunt încântat să văd revenirea Portimao în calendarul Formulei 1 și că acest sport continuă să aprindă pasiunea fanilor portughezi. Circuitul oferă emoție, de la primul viraj până la steagul în carouri, iar energia sa îi ridică pe fani din picioare.

Interesul și cererea pentru găzduirea unui Mare Premiu de Formula 1 sunt la cel mai înalt nivel de până acum, așa că aș dori să le mulțumesc prim-ministrului Luís Montenegro, ministrului Economiei și Coeziunii Teritoriale din Portugalia, Manuel Castro Almeida, secretarului de stat pentru turism, comerț și servicii, Pedro Machado, președintelui Turismo de Portugalia, Carlos Abade, președintelui Consiliului de Turism Algarve, Andre Gomes, și directorului general și președintelui Autodromului Internațional din Algarve, Jaime Costa, pentru sprijinul acordat în readucerea F1 în Portugalia.

Aștept cu nerăbdare să colaborăm din nou pentru a ne asigura că Portimao revine în calendar într-un stil categoric", a spus Stefano Domenicali, preşedintele şi directorul executiv al Formulei 1.

La rândul său, Manuel Castro Almeida, ministrul Economiei și Coeziunii Teritoriale al Portugaliei, a spus că Formula 1 "va avea un impact direct asupra activității economice, generând oportunități pe tot parcursul lanțului economic".

"Portugalia este din nou pe harta Formulei 1. Marele Premiu al Portugaliei, cursa de Formula 1, va avea un impact direct asupra activității economice, generând oportunități pe tot parcursul lanțului economic – de la turism la comerț și de la servicii la IMM-uri – proiectând țara ca o destinație competitivă și fiabilă.

Găzduirea Marelui Premiu în Algarve consolidează strategia noastră de dezvoltare regională, sporind valoarea teritoriilor și creând oportunități pentru economiile locale. Acesta va fi un eveniment care, pe lângă faptul că este o sursă de prestigiu pentru țara noastră, va îmbunătăți imaginea Portugaliei în întreaga lume", a spus el.

Jaime Costa, preşedintele şi directorul executivl al Autodromul Internațional din Algarve, s-a arătat încântat de revenirea F1, subliniind că "Marele Premiu al Portugaliei va demonstra excelența circuitului nostru și pasiunea fanilor noștri".

"Suntem încântați să urăm bun venit Formulei 1 înapoi în Portugalia și pe Autodromul Internaţional din Algarve. Marele Premiu al Portugaliei va demonstra excelența circuitului nostru și pasiunea fanilor noștri, oferind un impuls puternic pentru turismul, regiunea și comunitatea noastră.

Această realizare a fost posibilă doar datorită sprijinului continuu, încă de la început, al guvernului portughez. Traseul unic de "rollercoaster" al circuitului din Portimao îi va provoca pe cei mai buni piloți din lume și va crea un spectacol pe care fanii îl vor adora. cAșteptăm cu nerăbdare să creăm momente de neuitat și să stabilim noi standarde de excelență atât pe pistă, cât și în afara ei", a spus Costa.