Viscolul face ravagii în Hunedoara. Circulația la Rânca este restricționată, poliția controlează toate mașinile

De marţi sunt restricții de circulație pe drumul Rânca-Novaci. Sursa colaj foto: Facebook/Meteoplus

Autorităţile intervin cu numeroase utilaje ca să ajungă la oamenii izolaţi din cauza viscolului în mai multe localităţi din România. Peste 10.000 de oameni din Hunedoara şi Alba nu au curent electric, iar în teren au fost trimise mai multe echipe ca să rezolve problemele. "E dezastru, aveţi grijă", a declarat un şofer care a fost nevoit să se urce la volan. Pe drumul dintre Rânca și Novaci au fost impuse restricții de circulație din cauza ninsorii abundente. Poliţiştii verifică toate maşinile şi nu se mai poate urca dacă autoturismul nu este echipat cu lanțuri antiderapante sau dacă acesta nu este 4x4.

Viscolul face ravagii în Hunedoara, iar spre Rânca este restricționată circulaţia

Poliţiştii din Gorj au anunţat marţi, înainte de ora prânzului, că se instituie filtru la km 24 pe drumul dintre Rânca și Novaci. Astfel, se permite accesul spre Rânca doar autovehiculelor 4X4 sau celor echipate cu lanțuri antiderapante. În zonă ninge abundent, aşa cum se poate vedea în imaginile de mai jos, iar vizibilitatea este extrem de scăzută.

Hunedoara a fost sub cod portocaliu de ninsori abundente până azi, la ora 10:00, însă, în urmă cu câteva ore, a intrat în vigoare un nou cod galben de ninsori, viscol, ploi şi polei. Şi asta pentru că Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis marţi dimineaţa mai multe atenţionări nowcasting Cod galben de ploi, ninsori şi viscol pentru mai bine de jumătate din teritoriul României.

În judeţul Hunedoara, situaţia este una contracronometru. Şi asta pentru că, azi, la orele prânzului, localităţile Muncelu Mare şi Boia Bârzii erau, în continuare, complet izolate – drumarii mai aveau de îndepărtat zăpada pe un kilometru. În aceste sate locuiesc 80 de familii, care, de sâmbătă, nu mai au curent.

În plus, autorităţile depun eforturi pentru ca toate străzile care dus spre localnici să fie deszăpezite. Se lucrează la această oră cu două excavatoare, care, din nefericire, şi acestea au rămas la un moment dat blocate în mormanele de zăpadă din cauza condiţiilor meteo nefavorabile.

În cele din urmă s-a reuşit să se ajungă la oamenii aflaţi în două sate din judeţul Hunedoara, care aveau nevoie disperată de curent electric. Vorbim de persoane care depind de curent, pentru că folosesc aparate de oxigen.

Totodată, după ora prânzului, la intrare în localităţile Muncelu Mare şi Boia Bârzii au ajuns primele echipaje de intervenţie de la societatea de distribuire a energiei. În aceste sate nu a fost posibilă reconectarea curentului electric.

Aici a fost cod portocaliu de ninsori până marţi, la ora 10:00; vizate au fost şi judeţele Mehedinţi, Caraş-Severin şi Gorj. În ultimele ore, în Hunedoara a plouat, astfel că în unele zone zapada s-a topit, iar în altele, aceasta creează probleme, pentru că este mai grea şi drumarilor le este mai dificil să o îndepărteze.

Blackout în mai multe localităţi din Alba şi Hunedoara din cauza ninsorilor şi a viscolului

Potrivit autorităţilor din judeţul Alba, aproape 8.000 de oameni sunt în beznă din cauza ninsorilor abundente şi a viscolului, iar în 16 localităţi din judeţul Hunedoara este aceeaşi situaţie. Aici sunt afectaţi circa 3.000 de persoane, iar pe teren sunt trimise 49 de echipe ca să remedieze problemele.

Prefectura Alba a anunţat că marţi dimineaţă sunt în continuare fără curent electric 7.773 de utilizatori, 39 de echipe ale DEER – Sucursala Alba fiind în teren pentru remedierea situaţiei, conform Agerpres.

În prezent, sunt dislocate pe raza judeţului Alba 24 de generatoare (7 prin IGSU şi 17 DEER). Aceste generatoare vor fi puse în funcţiune în zone critice, în funcţie de situaţia din teren, conform analizei DEER, pentru asigurarea energiei electrice în cel mai scurt timp a utilizatorilor afectaţi.

Totodată, adaugă sursa citată, în cazul alimentării cu apă, din cauza problemelor cu energia electrică la staţia de pompare, la nivelul UAT Gârda de Sus sunt nealimentaţi cu apă potabilă 120 de abonaţi.

"Circulaţia pe autostrăzi, drumurile naţionale şi judeţene se desfăşoară în condiţii de iarnă. În ultimele 24 de ore s-a intervenit pentru menţinerea circulaţiei în condiţii de siguranţă cu 86 utilaje. Monitorizarea situaţiei şi coordonarea tuturor acţiunilor continuă prin Centrul Judeţean de Conducere şi Coordonare a Intervenţiei, toate instituţiile implicate fiind în alertă permanentă", precizează Prefectura.

Judeţul Alba a fost cel mai afectat judeţ, începând din noaptea de vineri spre sâmbătă, din punct de vedere al numărului de abonaţi nealimentaţi cu energie electrică în urma defecţiunilor provocate de ninsorile abundente.

Peste 2.700 de utilizatori din 16 localităţi ale judeţului Hunedoara nu aveau, marţi dimineaţă, energie electrică din cauza căderilor masive de zăpadă din ultimele zile, care au avariat liniile de curent din diferite zone ale judeţului, 49 de echipe intervenind, pe teren, pentru remedierea defecţiunilor, a informat Prefectura Hunedoara, potrivit Agerpres.

În continuare, 16 localităţi din judeţul Hunedoara sunt nealimentate cu energie electrică, fiind afectaţi 2.725 de utilizatori din 24.510 afectaţi iniţial. În teren se acţionează, în prezent, pentru remedierea avariilor cu 49 de echipe - 24 din judeţul Hunedoara, 20 echipe sosite în sprijin din alte judeţe, precum şi 5 echipe ale unor contractori privaţi, se arată într-un comunicat al instituţiei.

În ceea ce priveşte asigurarea serviciilor medicale, Prefectura Hunedoara a precizat că toţi pacienţii aflaţi în zone îndepărtate de unităţi medicale şi care în cursul zilei de marţi sunt programaţi pentru efectuarea dializei au ajuns în siguranţă la spital.

De asemenea, echipele Secţiei Drumuri Naţionale acţionează pe drumurile naţionale din judeţ cu şase de utilaje, iar operatorii economici care asigură deszăpezirea pe drumurile judeţene intervin cu 20 de utilaje.

Pe toate sectoarele de drumurile naţionale şi judeţene se circulă în condiţii de iarnă.

Mijloacele dislocate din alte judeţe spre judeţul Hunedoara, din dispoziţia Inspectorului General pentru Situaţii de Urgenţă, au ajuns în judeţ, pe parcursul nopţii, şi vor fi repartizate pentru a asigura necesarul de curent electric în zonele critice, până la remedierea defecţiunilor de către operatorul de energie.

Autospeciala şenilată va fi utilizată pentru transportul persoanelor cu afecţiuni medicale spre echipajele de ambulanţă, facilitând accesul salvatorilor în zonele montane sau neasfaltate, unde circulaţia rutieră este blocată.

Având în vedere noile condiţii meteorologice prognozate pentru perioada următoare - ploi, lapoviţă şi pe arii restrânse ninsori, precum şi alternanţe ale fenomenelor de îngheţ-dezgheţ -, autorităţile fac apel la populaţie să manifeste maximă prudenţă pentru prevenirea accidentelor ce ar putea fi provocate de căderile de zăpadă şi de ţurţuri de gheaţă de pe clădiri.

"Autorităţile locale vor monitoriza permanent situaţia şi vor interveni, acolo unde este necesar, pentru menţinerea siguranţei publice", precizează Prefectura Hunedoara.