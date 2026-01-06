ANM a emis noi coduri galbene de ninsori, viscol, ploi şi polei. HARTA cu zonele vizate de avertizările de vreme severă

Gerul, ninsorile şi ploile pun stăpânire pe mai bine de jumătate din teritoriul României. Sursa foto: Getty Images

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis marţi noi coduri galbene de ninsori, viscol, ploi şi polei. Mai bine de jumătate din teritoriul României se află sub atenţionările de vreme severă. În unele zone din ţară se vor înregistra temperaturi de - 15 grade Celsius, au spus meteorologii.

Oficialii de la ANM au anunţat că este în vigoare o informare meteorologică, valabilă de marţi, începând cu ora 10:00 şi până vineri, la ora 10:00; în intervalul menţionat se vor înregistra ninsori, ploi, intensificări ale vântului şi ger.

"Temporar vor fi precipitații în cea mai mare parte a țării și se vor acumula cantități de apă de 10...40 l/mp. Acestea vor fi mixte și va fi polei, în cursul zilei de 6 ianuarie în Banat, Crișana, Maramureș, nordul și vestul Transilvaniei, apoi treptat vor predomina ninsorile și se va depune strat de zăpadă consistent de 15...30 cm. În Moldova, precum și în centrul, sudul și estul Transilvaniei temporar vor fi precipitații mixte și se va depune polei. La munte vor predomina ninsorile, iar stratul de zăpadă nou depus va fi de 30...50 cm.

Din noaptea de miercuri spre joi (7/8 ianuarie) vor fi intensificări ale vântului local în regiunile sudice și estice cu viteze de 50...60 km/h, precum și în Carpații Meridionali și de Curbură unde rafalele vor depăși 70...80 km/h și va fi viscol", au transmis reprezentanţii ANM pe site-ul oficial al instituţiei.

În plus, în noaptea de joi spre vineri (8/9 ianuarie) vremea va deveni local geroasă în regiunile intracarpatice și în zonele deluroase din restul țării, unde vor fi temperaturi minime, în general, între -15 și -10 grade.

Cod galben de ploi, ninsori abundente, viscol şi polei

Începând de azi, de la ora 18:00 şi până joi, la ora 12:00, sunt aşteptate precipitații însemnate cantitativ, ninsori, strat de zăpadă, polei, intensificări ale vântului. Zonele vizate de acest cod galben de vreme severă sunt Banat, Crișana, Maramureș, nordul și vestul Transilvaniei, Munții Banatului, Carpații Meridionali și de Curbură.

În centrul, sudul și estul Transilvaniei și în Moldova temporar vor fi precipitații mixte și local se va depune polei. Sursa foto: meteoromania.ro



"La început în Banat, Crișana și Maramureș, iar apoi și în nordul și vestul Transilvaniei vor fi precipitații însemnate cantitativ, predominant sub formă de ninsoare. Se vor acumula 20...35 l/mp și local peste 40 l/mp în Munții Banatului și în Carpații Meridionali. Se va depune strat de zăpadă, la munte de 20...50 cm, iar în zonele joase de relief, de 15...30 cm. Local se va depune polei.

Din noaptea de miercuri spre joi (7/8 ianuarie), vântul va avea intensificări în Carpații Meridionali și de Curbură cu viteze de 50...70 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m, de 70...85 km/h, astfel că temporar ninsoarea va fi viscolită și vizibilitatea scăzută", au mai precizat meteorologii.

Administraţia Naţională de Meteorologie a mai dat un cod galben de precipitaţii mixte şi au subliniat că, local, se va depune polei. Aceste fenomene meteo vor fi în perioada 06 ianuarie, ora 18:00 – 08 ianuarie, ora 12:00, iar zonele afectate sunt: centrul, sudul și estul Transilvaniei, Moldova.





