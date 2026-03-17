Cum arată viața reală a tot mai multor români: trăiesc de la un salariu la altul și nu mai dorm noaptea

Grija faptului că nu îți poți asigura cele necesare poate aduce schimbări în psihicul oamenilor. sursa foto: Getty

Tot mai mulți români ajung să își piardă somnul din cauza problemelor financiare, din cauza scumpirilor și al incertitudinii economice. Specialiștii avertizează că presiunea banilor începe să afecteze serios sănătatea mintală și să ducă la comportamente extreme, de la cheltuieli impulsive până la restricții drastice care le pun în pericol nevoile de bază.

„Sigur că mi s-a întâmplat să nu pot dormi din cauza problemelor financiare, pentru că în ziua de astăzi nu mai este nimic ieftin, toate s-au scumpit. Cred că multă lume nu doarme din cauza asta”, recunosc mulți dintre românii intervievați de reporterii Antena 3 CNN.

Iar grija faptului că nu îți poți asigura cele necesare poate aduce schimbări în psihicul oamenilor.

„În fața dificultăților și a faptului că oamenii nu mai au un comportament previzibil, neștiind cu siguranță dacă își vor păstra locul de muncă sau dacă salariul va rămâne la același nivel, apar foarte frecvent probleme de sănătate mintală”, a explicat psihologul Mirela Zivari, la Antena 3 CNN,

Aceasta mai susține că una dintre principalele greșeli este lipsa unui echilibru în gestionarea banilor.

„Ceea ce oamenii au nevoie este să învețe să își construiască un buget, nu să ajungă în extrema în care nu mai vor să cheltuiască nimic sau, dimpotrivă, să aibă un comportament necugetat și să facă cheltuieli exagerate pentru lucruri neimportante”, explică Mirela Zivari.

Iar fenomenul este agravat de lipsa unei educații financiare solide, crede ea: „Faptul că nu avem o educație financiară ne afectează foarte mult, pentru că, pe lângă această nevoie, este necesară și o reevaluare permanentă a posibilităților, a resurselor sau a activităților pe care oamenii le-ar putea aduce nou în viața lor”.

În fața crizei, tot mai mulți români iau în calcul schimbări majore în carieră.

„Mulți dintre românii care poate nu au fost incluși în acest studiu se gândesc la reconversie profesională și, în perioadele de criză, când banii sunt din ce în ce mai puțini, unii se reorientează și folosesc acest timp pentru a învăța ceva nou”, mai explică Mirela Zivari.

În același timp, psihologul subliniază că învățarea poate deveni un mecanism important de adaptare.

„Iar învățarea este un mecanism foarte sănătos prin care putem depăși perioadele de criză, care ar putea dura un an sau chiar cinci ani”, mai spune ea.