De ce Cupa Mondială 2026 se joacă în trei ţări: SUA, Canada şi Mexic. Competiţia ar genera venituri brute de 80,1 miliarde de dolari

De ce Cupa Mondială 2026 se joacă în trei ţări. Foto: Profimedia

Cupa Mondială 2026 începe joi, 11 iunie, şi este prima ediţie a celei mai importante competiţii fotbalistice inter-ţări care este organizată de trei ţări: SUA, Canada şi Mexic. Inițial, cele trei state au anunțat planuri de a depune candidaturi individuale pentru drepturile de găzduire a CM 2026. Dar ulterior au optat să își unească forțele, prezentându-se cu sloganul „Uniți ca unul singur”, notează Al Jazeera.

Decizia FIFA de a extinde numărul de echipe participante de la 32 la 48 și, ulterior, de a adăuga o rundă eliminatorie suplimentară, a însemnat că turneul din 2026 va include un număr uriaș de 104 meciuri, celele mai multe partide din istoria Cupei Mondiale și cu 40 mai multe decât totalul de la ediția din 2022 din Qatar.

Este practic imposibil ca o singură națiune să găzduiască atât de multe jocuri, ceea ce deschide calea ideii ca mai multe țări să se unească.

De asemenea, ceea ce a ajutat candidatura comună a SUA, Canadei și Mexicului a fost faptul că fiecare dintre stadioanele incluse în propunerea lor era deja construit, nu necesita lucrări majore de construcție și avea o capacitate medie de peste 68.000 de locuri.

De asemenea, s-a constatat că toate orașele gazdă candidate dispun de infrastructură existentă de transport, cazare, servicii medicale, tehnologie și alte tipuri de infrastructură care îndeplineau sau depășeau cerințele stabilite de FIFA.

Meciuri pe 16 stadioane din 16 oraşe, la CM 2026

Cupa Mondială din 2026 se va juca pe 16 stadioane din 16 orașe, multe dintre acestea găzduind meciuri din Liga Națională de Fotbal (NFL), Major League Soccer (MLS) și Liga MX, prima ligă mexicană de fotbal.

Deși drepturile de găzduire a Cupei Mondiale 2026 sunt împărțite între trei țări, SUA găzduiește 78 de meciuri, de trei ori mai multe decât Canada (13) și Mexic (13) la un loc.

Majoritatea meciurilor cu miză mare, inclusiv sferturile de finală, semifinalele și finala, se vor juca în SUA.

CM 2026 ar genera venituri de 80,1 miliarde de dolari

O analiză realizată de Organizația Mondială a Comerțului a estimat că Cupa Mondială din 2026 va genera venituri brute de 80,1 miliarde de dolari în trei țări, inclusiv 30,5 miliarde de dolari numai în SUA.

FIFA va câștiga 13 miliarde de dolari din ciclul de patru ani care culminează cu Cupa Mondială din 2026, dintre care aproape 9 miliarde de dolari vor fi în acest an.

Prin comparație, FIFA a obținut venituri de 7,5 miliarde de dolari prin intermediul a patru ani de acorduri comerciale legate de Cupa Mondială din 2022 din Qatar și 6,4 miliarde de dolari pentru ciclul 2015-2018 care a dus la Cupa Mondială din Rusia. Jocurile Olimpice de la Paris din 2024 au generat 5,24 miliarde de dolari.

Profitul din Cupa Mondială din 2026 o vor face cel mai profitabil eveniment sportiv de până acum.