Arabia Saudită mizează pe o prințesă pentru a cuceri giganții de pe Wall Street. Cine este Maha Al Saud

Prințesa Maha Al Saud. foto: FII Institute

Prințesa Maha Al Saud a fost numită director executiv al Future Investment Initiative Institute (FII Institute), organizația saudită care găzduiește anual la Riad unul dintre cele mai importante summituri economice din lume, eveniment ce atrage lideri ai marilor bănci și fonduri de investiții de pe Wall Street, scrie Reuters.

Pe lângă conferința anuală organizată în capitala Arabiei Saudite, institutul desfășoară evenimente economice în diverse regiuni ale lumii, cu scopul de a atrage investiții străine și de a promova oportunități de afaceri.

Schimbarea de conducere, care apare deja pe site-ul oficial al instituției, are loc înaintea unei conferințe programate la Roma în această lună și după evenimentul organizat la Miami în martie, la care a participat și președintele american Donald Trump.

Legătura prințesei saudite cu SUA

Prințesa Maha Al Saud are diplomă de medic și a ocupat funcția de vicepreședinte pentru Relații Externe și Dezvoltare în cadrul Universității Alfaisal din Riad. De asemenea, ea a reprezentat Arabia Saudită la mai multe forumuri internaționale importante, inclusiv la reuniunile G20 și la cel de-al patrulea Forum al Femeilor din Eurasia.

Potrivit informațiilor publicate pe site-ul institutului, Richard Attias, fondatorul și directorul executiv de lungă durată al organizației, nu mai ocupă funcția de CEO. El va rămâne însă președinte al comitetului executiv.

FII Institute a fost înființat în 2019, având drept partener fondator Fondul Public de Investiții al Arabiei Saudite (Public Investment Fund- PIF), fondul suveran al regatului. Organizația s-a dezvoltat pornind de la conferința anuală Future Investment Initiative, lansată pentru prima dată la Riad în 2017.