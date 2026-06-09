Alertă meteo imediată Cod roșu de furtuni cu „grindină mare”, emisă de ANM: Lista localităților afectate

2 minute de citit Publicat la 13:27 09 Iun 2026 Modificat la 13:33 09 Iun 2026

Nori de furtună și fulgere pe cer. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis marți o avertizare nowcasting Cod Roșu pentru mai multe localități din județul Tulcea, unde sunt așteptate fenomene meteo severe în următoarele ore.

Avertizarea este valabilă între orele 13:10 și 14:30 și vizează localitățile Baia, Topolog, Casimcea, Slava Cercheză, Nalbant, Mihai Bravu, Izvoarele, Stejaru, Ciucurova, Beidaud și Horia.

Meteorologii anunță averse torențiale care pot acumula peste 40 de litri pe metrul pătrat, frecvente descărcări electrice, intensificări puternice ale vântului și vijelii cu rafale de 70-80 km/h. De asemenea, există risc ridicat de grindină de mari dimensiuni, cu diametrul de peste 4 centimetri.

Anterior, ANM emisese o avertizare Cod Portocaliu pentru o parte dintre aceste localități, valabilă între orele 12:15 și 13:30. Aceasta a vizat zonele Babadag, Sarichioi, Jurilovca, Baia, Topolog, Slava Cercheză, Mihai Bravu, Ceamurlia de Jos, Stejaru și Ciucurova.

În cadrul avertizării Cod Portocaliu, meteorologii au prognozat averse torențiale de 25-40 l/mp, grindină de dimensiuni medii, cu diametrul între 1 și 3 centimetri, frecvente descărcări electrice și intensificări ale vântului cu viteze cuprinse între 55 și 70 km/h.

Autoritățile recomandă populației să evite deplasările în zonele afectate pe durata manifestării fenomenelor periculoase, să se adăpostească în spații sigure și să evite apropierea de copaci, stâlpi de electricitate sau alte obiecte care pot fi doborâte de vântul puternic.

Avertizările nowcasting sunt emise pentru fenomene meteorologice imediate și pot fi actualizate în funcție de evoluția condițiilor atmosferice.

Cod portocaliu de inundații în județele Tulcea și Constanța. Hidrologii avertizează asupra riscului de viituri rapide

Hidrologii au emis o avertizare Cod Portocaliu de inundații pentru râuri din județele Tulcea și Constanța, ca urmare a precipitațiilor înregistrate în ultimele ore, a celor prognozate și a efectului de propagare a apelor pe cursurile hidrografice.

Specialiștii avertizează că se pot produce scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, precum și viituri rapide pe râurile mici, cu posibile efecte severe de inundații locale. Totodată, sunt așteptate creșteri importante ale debitelor și nivelurilor apelor, existând posibilitatea depășirii cotelor de inundație.

Avertizarea vizează râurile din bazinele hidrografice Casimcea și Topolog, care se întind pe teritoriul județelor Tulcea și Constanța, precum și râurile mici din județul Tulcea.

Potrivit hidrologilor, fenomenele periculoase se pot manifesta cu probabilitate și intensitate mai mare pe unele râuri mici din bazinul superior al râului Casimcea și din bazinul hidrografic Hamangia, zone unde există un risc crescut de formare a viiturilor rapide.

Autoritățile recomandă locuitorilor din zonele vizate să urmărească avertizările oficiale și să evite traversarea cursurilor de apă sau deplasările în zonele cu risc de inundații, în special pe durata manifestării fenomenelor meteorologice și hidrologice severe.