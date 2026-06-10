Casele a trei familii de români au fost devastate în timpul violențelor anti-imigranți din Belfast. Vor să se întoarcă în România

Violențe anti-imigranți au izbucnit în Belfast, Irlanda de Nord, 9 iunie 2026. Sursa foto: Hepta

Ministerul Afacerilor Externe (MAE), prin intermediul Consulatului General al României la Edinburgh, spune că locuințele a trei familii de români au fost vandalizate în timpul violențelor din Belfast. Acum, oamenii spun că vor să se întoarcă acasă cât mai repede.

MAE monitorizează situația cetățenilor români afectați de incidentele violente produse recent în Belfast, Irlanda de Nord, și desfășoară demersuri pentru identificarea eventualelor persoane afectate și acordarea asistenței consulare necesare.

Potrivit informațiilor transmise de MAE, reprezentanții oficiului consular se află în contact cu trei familii de cetățeni români ale căror locuințe au fost vandalizate în urma evenimentelor petrecute în noaptea de 9 iunie. Autoritățile române precizează că persoanele afectate sunt în prezent în siguranță și și-au exprimat intenția de a reveni în România în cel mai scurt timp.

Ministerul subliniază că, până la acest moment, nu au fost raportate victime de cetățenie română în urma violențelor din Belfast.

De asemenea, Consulatul General al României la Edinburgh a primit o solicitare pentru emiterea unui titlu de călătorie pentru un minor cetățean român. Cererea a fost formulată de unul dintre părinți, familia dorind să se întoarcă în România ca urmare a situației generate de recentele incidente.

Reprezentanții consulatului continuă să monitorizeze evoluția situației și mențin un dialog permanent atât cu autoritățile locale, cât și cu reprezentanții comunității românești din Irlanda de Nord.

În acest context, MAE recomandă cetățenilor români aflați în Irlanda de Nord să respecte indicațiile poliției locale și să evite deplasările în zonele în care au loc demonstrații sau alte manifestări care pot genera riscuri de securitate.

Cetățenii români care se confruntă cu situații de urgență pot solicita sprijin consular apelând telefonul de urgență al Consulatului General al României la Edinburgh: +44 (0) 7951 858 445.

Comunicatul integral transmis de MAE

„În contextul evenimentelor violente petrecute recent în Belfast, Irlanda de Nord, Ministerul Afacerilor Externe (MAE), prin intermediul Consulatului General al României la Edinburgh, face demersuri continue pentru a identifica eventuali cetățeni români afectați de aceste incidente și pentru acordarea asistenței consulare, conform competențelor.

Până la acest moment, reprezentanții oficiului consular sunt în dialog cu trei familii de cetățeni români ale căror locuințe au fost vandalizate în urma evenimentelor din noaptea de 9 iunie 2026. Cetățenii români sunt în prezent în siguranță și și-au exprimat intenția de a reveni în România în cel mai scurt timp.

Potrivit informațiilor disponibile în prezent, nu au fost raportate victime de cetățenie română în urma evenimentelor din Belfast. La nivelul Consulatului General al României la Edinburgh a fost recepționată o solicitare de emitere a unui titlu de călătorie, formulată de părintele unui cetățean român minor, care, ca urmare a violențelor recente, dorește să revină în România împreună cu familia.

Consulatului General al României la Edinburgh monitorizează în permanență situația cetățenilor români afectați și păstrează dialogul atât cu autoritățile locale, cât și cu reprezentanții comunității de cetățeni români.

MAE recomandă cetățenilor români aflați în Irlanda de Nord să urmeze indicațiile poliției locale și să evite deplasările în zonele în care au loc demonstrații. Cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu un caracter de urgență, au la dispoziție telefonul de urgență al Consulatului General al României la Edinburgh: +44 (0) 7951 858 445”.

Violențe anti-imigranți la Belfast, cu case și mașini incendiate

Violențe anti-imigranți au izbucnit, noaptea trecută, în Belfast, Irlanda de Nord, după arestarea unui bărbat sudanez în vârstă de 30 de ani, acuzat că a comis un atac cu cuțitul asupra unui localnic. În urma incidentului, protestele organizate în mai multe zone ale orașului au degenerat în revolte, soldate cu incendieri de locuințe, mașini și mijloace de transport în comun.

Mai multe familii au fost evacuate după ce locuințele lor au fost atacate și incendiate de grupuri de indivizi mascați care au strigat sloganuri împotriva străinilor.

Mai multe automobile au fost incendiate, iar un autobuz Glider a fost deturnat și apoi incendiat pe o arteră principală a orașului. Serviciile de pompieri au intervenit la 62 de incidente într-o singură noapte.