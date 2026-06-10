Violențe îngrozitoare anti-imigranți la Belfast, cu case și mașini incendiate: Atacatorii sunt copii. Ambasada avertizează românii

Proteste violente anti-imigranți, în Belfast, Irlanda de Nord, 9-10 iunie 2026. Sursa foto: Getty Images/ Profimedia Images/ Hepta

Violențe anti-imigranți au izbucnit, noaptea trecută, în Belfast, Irlanda de Nord, după arestarea unui bărbat sudanez în vârstă de 30 de ani, acuzat că a comis un atac cu cuțitul asupra unui localnic. În urma incidentului, protestele organizate în mai multe zone ale orașului au degenerat în revolte, soldate cu incendieri de locuințe, mașini și mijloace de transport în comun, potrivit BBC.

Mai multe familii au fost evacuate după ce locuințele lor au fost atacate și incendiate de grupuri de indivizi mascați care au strigat sloganuri împotriva străinilor. O casă din estul Belfastului a fost distrusă complet de flăcări, iar o familie ucraineană refugiată din calea războiului a fost nevoită să fugă din locuință împreună cu animalul de companie după ce atacatorii au incendiat ușa de la intrare.

Mai multe automobile au fost incendiate, iar un autobuz Glider a fost deturnat și apoi incendiat pe o arteră principală a orașului. Serviciile de pompieri au intervenit la 62 de incidente într-o singură noapte.

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Majoritatea celor care au participat la atacuri erau copii: „Scenele au fost absolut îngrozitoare”

Lideri politici și reprezentanți ai comunităților locale au condamnat ferm atacurile, descriindu-le drept acte de rasism și violență extremă. Ministrul Justiției din Irlanda de Nord, Naomi Long, a acuzat agitatori de extremă dreapta de pe rețelele sociale că au alimentat tensiunile rasiale după atacul cu cuțitul.

Un detaliu care a atras atenția autorităților este vârsta celor implicați în revolte. Jon Burrows, lider al Partidului Unionist din Ulster, a declarat că majoritatea celor care au participat la scenele de violență erau copii și adolescenți cu vârste sub 16 ani.

„Aceștia credeau că este datoria lor patriotică să incendieze un autobuz și să caute case asociate cu imigranți. Scenele au fost absolut îngrozitoare”, a afirmat politicianul pentru BBC.

Avertisment pentru românii din Irlanda de Nord

În contextul escaladării tensiunilor, Ambasada României în Regatul Unit, împreună cu Consulatul General al României la Edinburgh și consulul onorific al României în Irlanda de Nord, au anunțat miercuri că monitorizează situația și le recomandă cetățenilor români să evite zonele afectate de proteste.

„Recomandăm cetățenilor români din regiune să respecte indicațiile forțelor de ordine și să evite zonele în care au loc demonstrații sau în care circulația este restricționată”, au transmis reprezentanții misiunii diplomatice.

Autoritățile române le reamintesc românilor că, în cazul unor situații de pericol, trebuie să apeleze serviciile de urgență la numerele 999 sau 112. Persoanele care devin victime ale unor acte de discriminare ori ale distrugerii bunurilor pot depune plângeri la Poliția din Irlanda de Nord.

Românii din Irlanda de Nord au fost ținta unor atacuri anti-imigranți, anul trecut

Actualele violențe readuc în atenție incidente similare petrecute anul trecut în Irlanda de Nord, când comunitatea românească a fost vizată direct de atacuri cu motivație anti-imigranți.

În vara anului 2025, mai multe familii de români din localitatea Ballymena au fost nevoite să își părăsească temporar locuințele după ce casele lor au fost atacate și vandalizate în timpul unor revolte izbucnite pe fondul tensiunilor legate de imigrație. Atunci, reprezentanții comunității românești au reclamat acte de intimidare și agresiuni motivate de naționalitate.

Deși autoritățile nord-irlandeze au condamnat în repetate rânduri astfel de manifestări, incidentele din Belfast arată că discursul anti-imigranți continuă să alimenteze episoade de violență împotriva unor persoane care nu au nicio legătură cu faptele care au declanșat protestele. Liderii politici locali au avertizat că familii nevinovate au fost terorizate și au rămas fără locuințe doar din cauza originii lor etnice sau a culorii pielii.