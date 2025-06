Oraș din Irlanda în flăcări, după ce doi români ar fi agresat o fată. Proteste violente și incendii, s-a aruncat cu cocktailuri Molotov

Violențe și incendii într-un oraș din Irlanda după ce doi români ar fi agresat o fată. Protestatarii au aruncat cu cocktailuri Molotov. FOTO X

Peste 2.500 de oameni au ieșit în stradă luni în Ballymena, un oraș din comitatul Antrim, din Irlanda de Nord, după ce doi băieți români de 14 ani au fost puși sub acuzare pentru agresiunea sexuală a unei adolescente. Conflictul a degenerat rapid în ciocniri cu poliția și acte de vandalism. Poliția a intervenit după ce oamenii furioși au vandalizat mai multe locuințe, despre care presa britanică scrie că ar aparține unor familii de imigranți. Două locuințe au fost incendiate. Protestatarii – unii dintre ei purtând cagule – au aruncat cu pietre și cocktailuri Molotov către polițiști.

Totul a pornit după ce, săptămâna trecută, o tânără a reclamat o tentativă de viol comisă asupra ei în cartierul Clonavon Terrace. Doi băieți de 14 ani au fost reținuți și, luni dimineață, au apărut prin videoconferință în fața Tribunalului Magistraților din Coleraine, acompaniați de un interpret român pentru a-și confirma identitatea și vârsta.

Doi băieți în vârstă de 14 ani au apărut în instanță după agresiunea sexuală gravă asupra unei adolescente din Clonavon Terrace. Ei și-au confirmat numele și vârstele prin intermediul unui interpret român la Tribunalul Magistraților din Coleraine, luni dimineață, a relatat BBC pentru prima dată.

Magistrații au decis menținerea celor doi adolescenți în arest preventiv, fără posibilitate de eliberare pe cauțiune, urmând ca aceștia să mai fie audiați pe 2 iulie, la Tribunalul Magistraților din Ballymena. Ambii neagă acuzațiile care li se aduc.

La doar câteva ore după proces, videoclipuri distribuite pe rețelele de socializare au surprins o mulțime de aproximativ 2.500 de persoane adunate într-un parc din cartierul Harryville. Grupul s-a deplasat apoi spre Clonavon Terrace, unde manifestanții au ridicat baricade și au provocat incendii, ceea ce a dus la o intervenție masivă a Poliției Irlandeze de Nord (PSNI) și a serviciilor de urgență.

Conform rapoartelor, protestatarii – unii dintre ei purtând cagule – au aruncat cu pietre și cocktailuri Molotov către polițiști. De asemenea, s-au înregistrat pagube materiale: ferestre sparte la o mașină de poliție și distrugeri la proprietățile din apropiere. Autoritățile au încercat să disperseze mulțimea.

Într-un comunicat publicat vineri seară, PSNI a anunțat: „Poliția gestionează în această seară tulburările de ordine publică din centrul orașului Ballymena. Au fost aruncate mai multe proiectile asupra ofițerilor, iar proprietăți din zonă au fost avariate. Recomandăm șoferilor și pietonilor să evite zona Clonavon Road până la noi precizări. Vom rămâne în zonă și pe parcursul nopții, pentru a monitoriza situația și a asigura siguranța publică.”

Șefa poliției locale, superintendentul-șef Sue Steen, a făcut un apel la calm: „Îi rugăm pe toți să rămână calmi și responsabili. Violența și tulburările doar sporesc riscul pentru participanți și trecători. Prioritatea noastră este să protejăm comunitatea; facem apel la cooperare pentru a aduce liniștea cât mai curând posibil.”

Jurnaliștii BBC, care au relatat primii despre incident, amintesc că protestul a început ca o formă de indignare publică față de acuzațiile aduse celor doi minori. În tot acest timp, anchetatorii continuă să strângă probe: au fost prelevate mostre de la locul agresiunii și sunt cercetate imaginile surprinse de camerele de supraveghere din zonă.

În așteptarea noilor termene de judecată și a rezultatelor anchetei, autoritățile locale au anunțat intensificarea patrulelor și a discuțiilor cu liderii comunității pentru prevenirea unor noi escaladări. Până atunci, tensiunile rămân ridicate, iar locuitorii din Ballymena sunt sfătuiți să evite zonele de conflict.