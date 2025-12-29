Rusia ar putea testa România când va deveni cel mai mare producător de gaze din UE. Expert: "Articolul 5 nu acoperă această zonă"

România trebuie să accelereze programul de reînarmare, avertizează experții. FOTO: Hepta

Un viitor acord de pace privind războiul din Ucraina nu înseamnă că Rusia nu va continua acțiunile hibride la Marea Neagră, a avertizat expertul în politică externă George Scutaru, la Antena 3 CNN.

El a spus că România trebuie să accelereze programul de reînarmare pentru a face față unor posibile provocări lansate de Rusia în zona economică exclusivă a României, care nu se află sub protecția articolului 5 din NATO:

“Să nu uităm câ în 2027, România va deveni cel mai mare exportator, producător de gaze din UE, cu o cotă mare inclusiv în ceea ce înseamnă exportul, ceea ce se traduce printr-o relevanță strategică. Acțiunile hibride în Marea Neagră sunt posibile, acțiuni sub steag fals, mine, acțiuni cibernetice, inclusiv folosirea dronelor împotriva unor ținte din zona economică exclusivă care nu este acoperită de articolul 5. Dincolo de articolul 5 este ceea ce trebuie să facem noi, fiecare membru NATO în parte”.

George Scutaru a precizat că pentru Putin, miza este mult mai mare decât noi teritorii în Ucraina. Ea vizează o nouă arhitectură de securitate în Europa.

“Cel mai riscant în perioada următoare sunt semnalele care ar putea fi interpretate greșit de către ruși, semnalele din partea americanilor. În acest moment, noi avem 1.000 de soldați americani în România, 11.000 în Polonia. O asemenea prezență americană în România, în apropierea Mării Negre ar putea fi interpretată ca o lipsă de interes pentru această zonă”, a mai spus George Scutaru.

România a cheltuit doar 2,17% pentru apărare

La rândul său, fostul consilier prezidențial Cristian Diaconescu a criticat faptul că România a cheltuit doar 2,17% din PIB pentru armată, în timp ce angajamentele vizau 2,5%.

“Argumentul că avem cea mai lungă frontieră cu Ucraina nu mai este sufiecient. O criză se mișcă mult mai repede decât o cooperare, motiv pentru care în acest moment, având în vedere și profilul leadership-ului european și transatlantic, politica externă selectivă, fără a mai aștepta o decizie consensuală multilaterală, ceea ce contează pentru România este ceea ce decide România, reprezintă argumente față de care trebuie lucrat 24/7.

Am avut 2,17% din PIB, cheltuieli pentru armată, trebuia să fie 2,5% în acest an. Deci, încep negocierile din ianuarie, privind programul SAVE. Este vorba despre niște împrumuturi care în mod categoric pot reprezenta un argument hotărâtor în a apăra România și a descuraja pe oricine încearcă să genereze o situație conflictuală”, a spus Cristian Diaconescu.