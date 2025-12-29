Ce spune Ministerul Educației după apariția informației că "se desființează 30 de mii de posturi de profesori" în anul școlar curent

Ministerul Educaţiei a reacționat, luni, după ce în spațiul public a apărut informaţia că aproximativ 30.000 de posturi didactice sunt desființate în anul şcolar 2025 - 2026, comparativ cu anul de învăţământ precedent.

Instituția, care nu neagă în mod explicit informația, susține că interpretarea "derivă dintr-o înţelegere incompletă a modului de funcţionare a sistemului de învăţământ preuniversitar în ceea ce priveşte constituirea normelor didactice''.

EduPedu a semnalat, zilele trecute, că fostul ministrul Daniel David a omis, în bilanțul public al mandatului său, una dintre cele mai mari schimbări produse în sistemul de educație în 2025: reducerea masivă a numărului de posturi ocupate.

EduPedu a citat în acest sens datele oficiale ale Ministerului Finanțelor, potrivit cărora în ianuarie 2025, Ministerul Educației figura cu 308.052 posturi ocupate, atât în școli, cât și în inspectorate și ]n structurile subordonate.

În septembrie 2025, același indicator arăta 276.544 posturi ocupate la Ministerul Educației și Cercetării

Diferența de 31.508 posturi desființate arată că educația este domeniul cu cea mai mare scădere de personal din întreaga administrație publică în primele nouă luni ale anului, a conchis EduPedu.

Ministerul Educației spune că posturile desființate sunt cele "plătite cu ora"

Potrivit ministerului, posturile la care se face referire sunt cele pentru care se fac angajări pe perioadă determinată, la plata cu ora, contractele fiind încheiate pe durata desfăşurării cursurilor şcolare.

''Aceste posturi nu sunt remunerate în perioada vacanţelor şcolare. Prin urmare, anual, pe perioada vacanţelor şcolare, numărul total al posturilor didactice se reduce semnificativ, normele la plata cu ora nefiind cuprinse în acest total.

Unele dintre aceste posturi se reînfiinţează la începutul anului şcolar, în funcţie de nevoile sistemului de acoperire a normelor didactice, fiind ocupate de profesori angajaţi în acelaşi regim de plată cu ora'', arată ministerul, într-un comunicat citat de Agerpres.

În acest an şcolar, posturile cu angajare pe perioadă determinată la plata cu ora s-au redus de la aproximativ 30.000 la aproximativ 16.000, diferenţa de ore regăsindu-se preponderent în normele profesorilor titulari şi suplinitori, mai precizează Ministerul Educației.