Guvernul a decis: bursele studenților rămân înghețate la nivelul stabilit în decembrie 2025

Studenții au protestat în mai multe rânduri față de reducerea fondului de burse și creșterea taxelor universitare. Foto: Agerpres

Guvernul a adoptat, vineri, o ordonanță de urgență care prevede că fondul de burse pentru studenți, sociale și de studiu, rămân înghețate și anul acesta la nivelul stabilit în decembrie 2025. Măsura vine în ciuda protestelor uriașe din învățământ și în contextul în care au trecut 45 de zile de când Daniel David a demisionat și Ilie Bolojan nu a găsit un alt ministru al Educației.

Executivul a anunțat, într-un comunicat de presă, că a adoptat, în ședința de Guvern de vineri, o măsură care vizează bursele studenților.

„O altă modificare are în vedere menținerea fondului de burse pentru studenți la nivelul anului precedent. Astfel, în anul 2026, valoarea costului standard pentru fondul de burse și protecție socială și valoarea burselor se mențin la nivelul lunii decembrie 2025”, a transmis Guvernul.

Protestele din Educație au început încă de anul trecut, după ce primele măsuri de austeritate i-au afectat direct pe profesori și studenți, și au continuat și în primele două luni ale anului. Studenții sunt nemulţumiţi că taxele le-au fost majorate până la 3.500 de lei şi că le-au fost tăiate bursele.

Cuantumul burselor studenților a fost redus cu aproximativ 40%. Începând cu anul universitar 2025-2026, calculul fondului de burse nu se mai face raportat la salariul minim brut, ci la cel net, ceea ce duce la diminuarea sumelor.

În plus, studenții de la taxă nu mai sunt eligibili pentru burse, iar cei proveniți din familii defavorizate primesc doar bursa socială minimă, în valoare de 925 de lei pe lună.

„Noi nu avem cum să muncim din cauza programului pe care îl avem. Ei trebuie să gândească că noi suntem viitorul, ar trebui să investească noi. Este foarte importantă bursa pentru mine pentru că asta e venitul meu, din asta trăiesc până la urmă. Îmi doresc să fac un trai bun în România. Dar trebuie să fiu susținută de către Guvern”, a spus o studentă la un protest de la începutul acestei luni.

De asemenea, studenților le-au fost tăiate și facilitățile de transport, iar Guvernul a redus cu 50% sporul de doctorat. „Sporul pentru doctorate este o practică pe care nu o veți regăsi în țările din vestul Europei. Nu de diplome ducem lipsă”, a spus premierul, care este și ministru interimar al Educației, după demisia lui Daniel David.