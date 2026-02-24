Ilie Bolojan: Reducem cu 50% sporul de doctorat. Nu de diplome ducem lipsă

OUG prevede măsuri menite să reducă cheltuielile din aparatul administrativ central, dar și din cel local. Foto: Agerpres

Premierul Ilie Bolojan a explicat, marți seară, în cadrul conferinței de presă care a avut loc după ședința de Guvern, că sporul pentru titlul științific de doctor va fi redus aproape la jumătate, iar măsura va intra în vigoare începând din toamna acestui an. „Sporul pentru doctorate este o practică pe care nu o veți regăsi în țările din vestul Europei. Nu de diplome ducem lipsă”, a adăugat acesta.

Premierul a subliniat că sporul pentru doctorat este o practică specifică țării noastre și că, în opinia sa, ceea ce contează mai mult sunt competențele, nu diploma în sine.

„Așa cum știți, toate sectoarele administrației participă la acest efort și, în baza discuției cu reprezentanții universităților, am convenit ca măsura de reducere a cheltuielilor în zona de universități să se facă începând din toamna acestui an, odată cu încheierea anului universitar, în așa fel încât să nu fie perturbat anul universitar. Și tot în baza acestei discuții a venit această propunere de a reduce la jumătate sporul pentru doctorate. Acum trebuie să discutăm foarte deschis.

Sporul pentru doctorate este o practică pe care nu o veți regăsi în țările din vestul Europei. Este o practică care a fost introdusă în zona noastră și eu cred că dacă ar fi să fim foarte corecți și foarte cinstiți, nu de diplome ducem lipsă, ci de competențe, uneori de mai multă determinare, de mai multă dedicare, de de oameni care într-adevăr vor să facă ceea ce este nevoie acolo unde sunt.

Avem foarte mulți oameni dedicați, foarte mulți oameni talentați și faptul că ești cadru didactic într-o universitate din România este remunerat prin poziția de cadru didactic, prin gradul universitar pe care îl ai. Iar pentru a atinge un anumit grad universitar ai nevoie și de această diplomă. Deci salarizarea este dată de gradul universitar pe care îl ai, care include peste tot și această diplomă”, a declarat premierul Ilie Bolojan.

În pachetul privind reforma administrației, se stipulează că „personalul care deține titlul științific de doctor beneficiază de o indemnizație pentru titlul științific de doctor în cuantum de 500 Iei brut lunar, care se acordă lunar numai dacă își desfășoară activitatea în domeniul pentru care deține titlul și dacă are prevăzute în fișa postului un set de atribuții obiective și cuantificabile care să permită verificarea lunară a modului în care activitatea acestuia este valorificată în mod suplimentar.”

Astfel, indemnizația de doctorat va fi plafonată la 500 de lei brut lunar începând din această toamnă.

În prezent, indemnizația pentru titlul de doctor poate ajunge până la 950 de lei brut lunar.