Un zăcământ de litiu, în valoare de peste 1,5 trilioane de dolari, a fost descoperit într-un bazin vulcanic din SUA

Transportul mai curat și stocarea energiei regenerabile au crescut vertiginos cererea de litiu. Foto: Getty Images

Caldera McDermitt din Oregon ar putea fi unul dintre cele mai mari zăcăminte de litiu identificate vreodată în Statele Unite. Mulți consideră acest lucru un potențial impuls pentru producția internă de baterii, în timp ce comunitățile locale își exprimă îngrijorarea cu privire la impactul asupra faunei sălbatice și a siturilor culturale. Entuziasmul provine din estimările care evaluează zăcământul la aproximativ 1,5 trilioane de dolari. Unii geologi spun că aceste sedimente vulcanice antice ar putea conține între 20 și 40 de milioane de tone metrice de litiu, scrie Earth.com

„Această caracteristică geologică are o vechime de 16 milioane de ani și vom lua decizii în câțiva ani”, a declarat Sammy Castonguay, geolog la Treasure Valley Community College.

Declarația lui Castonguay a stârnit dezbateri locale despre modul în care această dezvoltare ar putea remodela deșertul. Susținătorii industriei văd o cale de a răspunde nevoii tot mai mari de baterii pentru vehicule electrice, iar vecinii din jurul zăcământului sunt îngrijorați că extracția la scară largă ar putea dăuna unui ecosistem care susține antilopele pronghorn, cocoșul de munte și alte specii sensibile.

Dilema mediului

O propunere a HiTech Minerals vizează adăugarea de drumuri și sute de puțuri pentru testarea litiului în comitatul Malheur. Biroul de Administrare a Terenurilor (BLM) a oferit o scurtă perioadă de comentarii publice, ceea ce a atras critici din partea grupurilor care spun că nu este suficient timp pentru a evalua schimbările durabile.

Filiala din Oregon a Sierra Club indică faptul că susține energia mai curată, dar consideră că forajul nu trebuie să se facă în detrimentul habitatelor fragile. Unii văd paralele cu disputele din Nevada, unde comunitățile s-au luptat împotriva unor proiecte de litiu despre care spun că amenință sursele de apă.

Comitatul Malheur se numără printre cele mai sărace zone din Oregon, iar anumiți locuitori speră că noile locuri de muncă ar putea îmbunătăți perspectivele economice.



„Trebuie să facem asta în stilul statului Oregon, cu responsabilitate deplină și beneficii comune”, a spus Greg Smith, directorul de dezvoltare economică din comitatul Malheur.

De ce sunt atât de valoroase zăcămintele de litiu

Transportul mai curat și stocarea energiei regenerabile au crescut vertiginos cererea de litiu. Greutatea sa redusă și proprietățile electrochimice excelente îl fac esențial în producția modernă de baterii.

Interesul global pentru creșterea ofertei a alimentat atât explorarea, cât și dezbaterile. Mulți își doresc o sursă internă pentru a reduce dependența de materialele de peste hotare, dar criticii subliniază că extragerea metalelor poate avea implicații ecologice de durată.

Mineritul înseamnă, de obicei, excavații ample, procesare chimică și consum de apă. Comunicatele de presă și studiile timpurii menționează îngrijorări legate de praf, gazele de eșapament ale vehiculelor și posibilele scurgeri de produse secundare industriale.

Între timp, unii economiști susțin că prețul ridicat de piață al litiului reprezintă o oportunitate de a relansa dezvoltarea locală. Echilibrarea acestor perspective poate fi dificilă pentru comunitățile rurale.

Origini vulcanice unice

Erupțiile anterioare au format caldera și au lăsat argile bogate în minerale pe un bazin vast. Mediul a devenit în cele din urmă un habitat semi-arid important pentru fauna migratoare.

Un studiu a descoperit niveluri ridicate de litiu în aceste sedimente, sugerând o resursă neobișnuit de concentrată. Analiștii spun că, dacă metodele de extracție se dovedesc eficiente, SUA s-ar putea clasa printre principalii furnizori globali ai acestui metal.

Caldera se află în apropierea graniței dintre Oregon și Nevada. Proiectele de ambele părți au urmat un model similar: studii geologice, modificări ale terenurilor și foraje pilot.

Preocupări pentru fauna sălbatică și cultură

Habitatul pentru cocoșul de munte se micșorează deja, iar multe grupuri locale se tem de consecințele pierderii unui teren deșertic mai mare. Regiunea are, de asemenea, o valoare culturală profundă pentru mai multe triburi indigene.

Liderii tribali din zonele învecinate au contestat propunerile anterioare, indicându-se locuri sacre pentru ceremonii și importante pentru modurile de viață tradiționale. Pe măsură ce presiunea pentru litiu crește, vocile locale doresc să rămână centrale în discuțiile despre utilizarea terenurilor.

Oponenții susțin că evaluările de mediu insuficiente ar putea dăuna unor specii unice, cum ar fi păstrăvul cu gât tăiat Lahontan.

Forajele anterioare din regiunile deșertice au arătat că pânzele subterane pot fi afectate de operațiuni la scară largă. Susținătorii, însă, spun că tehnicile moderne și o supraveghere strictă pot atenua multe riscuri.

Semnale mixte privind viitorul litiului

Experții notează că zăcământul din calderă ar putea oferi SUA un avantaj competitiv în furnizarea de baterii. În același timp, organizațiile non-guvernamentale consideră că profitul pe termen scurt nu ar trebui să eclipseze bogăția ecologică și istorică din deșertul Oregonului.

Companiile miniere își subliniază intenția de a respecta standardele federale și de a include feedback-ul din partea comunităților locale. Cu toate acestea, persistă divergențe cu privire la autenticitatea acestei activități de informare.

Sierra Club Oregon sugerează că este posibil să se dezvolte alternative la litiu sau să se găsească modalități mai bune de aprovizionare cu metalul. Susținătorii proiectului susțin că aceste argile reprezintă o resursă crucială într-o epocă în care toți producătorii auto majori fac tranziția către modele electrice.

Dezacordurile apar din cauza vitezei de implementare a acestor proiecte și a faptului dacă populațiile rurale au un cuvânt de spus real în conturarea lor.

Ce urmează pentru acest zăcământ

Dezbaterile locale se concentrează adesea pe nevoile de apă pentru foraj și procesare. Unii oameni de știință subliniază că reciclarea avansată și noile chimii ale bateriilor ar putea atenua presiunea asupra mediului.

Alții spun că proiectele americane reduc dependența de lanțurile de aprovizionare străine, ceea ce ar putea reduce riscurile geopolitice.

Compromisul este că majoritatea zăcămintelor de litiu, oriunde s-ar afla, au anumite implicații asupra mediului. Câțiva observatori spun că acest moment oferă o șansă de a reevalua modul de extracție a resurselor.

Pe măsură ce aceste propuneri din Oregon avansează, investitorii sunt încrezători că cererea de litiu nu va scădea prea curând, dar comunitățile locale vor să se asigure că nu vor rămâne în impas odată ce entuziasmul inițial se va estompa.