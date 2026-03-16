Numere aleatorii, cod persan. Ce este semnalul misterios care a început să emită din Iran la câteva ore după primul atac

Un semnal radio misterios, transmis în limba persană și constând într-o serie de numere aparent aleatorii, a apărut pe unde scurte la câteva ore după ce Statele Unite și Israelul au început bombardamentele asupra Iranului. Transmisia, care a stârnit interesul comunității globale de pasionați de radio și al experților în informații, ar putea fi o așa-numită „numbers station” – o tehnică de criptare folosită încă din perioada Războiului Rece pentru a transmite mesaje secrete, de obicei către agenți aflați pe teren, scrie Europa Liberă.

Semnalul radio a început să fie transmis pentru prima dată pe 28 februarie, la aproximativ 12 ore după ce Statele Unite și Israelul au început bombardamentele asupra Iranului.

Pe o frecvență scurtă zgomotoasă, transmisă aproape de două ori pe zi – dimineața devreme și seara, după ora universală coordonată (UTC) – se poate auzi vocea unui bărbat care vorbește în persană și citește o serie de numere aparent aleatorii. Numerele sunt rostite pe intervale variabile de timp, urmate de o pauză în care cuvântul „tavajjoh”, care se traduce prin „atenție”, este repetat de trei ori.

Misterul transmisiei a captat atenția comunității globale de pasionați de radio amatori, care au schimbat între ei informații și ipoteze despre semnal, despre cine se află în spatele lui și care ar putea fi scopul acestuia.

Cinci zile mai târziu, situația a devenit și mai interesantă.

Începând cu 4 martie, semnalul a început să fie bruiat, printr-un zgomot electronic asurzitor care făcea aproape imposibilă auzirea numerelor. Transmisia originală s-a oprit pentru o perioadă, apoi a fost mutată pe o altă frecvență de unde scurte.

„Este interesant pentru că a început să fie bruiat pe frecvența inițială”, a declarat Akin Fernandez, considerat o autoritate în domeniul tehnologiei radio codificate cunoscute de zeci de ani sub numele de „numbers station”. „Cineva nu vrea ca destinatarul semnalului să audă numerele”.

„Este o confruntare între două tabere, două grupuri acționează unul împotriva celuilalt. Întrebarea este cine are mijloacele tehnice să bruieze o stație”, a spus Fernandez. „Statele Unite au aceste mijloace, ceea ce ar însemna că transmisia este făcută de Iran. Sau ar putea fi Iranul, ceea ce ar însemna că Statele Unite sunt sursa transmisiei”.

„Cel mai probabil este o operațiune împotriva Iranului”, a adăugat el.

„Absolut imposibil de spart”

Indiferent cine transmite semnalul și cine îl bruiază – există numeroase teorii concurente – această transmisie misterioasă reprezintă o revenire la o epocă mai veche, de dinaintea criptării digitale folosite pe scară largă în aplicații precum WhatsApp sau Signal.

Transmisia este ceea ce se numește „numbers station”, un instrument din epoca Războiului Rece care folosește unde radio și criptologie clasică pentru a transmite mesaje secrete, de obicei către spioni din diferite colțuri ale lumii.

Principiul este simplu: folosind o serie aleatorie de numere generate de un dispozitiv mecanic sau electronic – ori de un sistem mai complex – o persoană poate trimite un mesaj codificat către altă persoană care deține un dispozitiv de decodare, adesea numit „one-time pad”.

Oricine poate asculta transmisia, deoarece undele scurte pot călători pe distanțe foarte mari, semnalul reflectându-se în atmosferă. Însă doar persoana care are cheia de decodare poate descifra mesajul. Conceptul a apărut chiar și în serialul american de spionaj „The Americans”, plasat în anii ’80.

Codurile stațiilor cu numere sunt „absolut imposibil de spart”, spune Fernandez, care acum mai bine de două decenii a publicat o colecție audio pe patru CD-uri cu sute de înregistrări din întreaga lume, intitulată The Conet Project. Aceasta este considerată „biblia” pasionaților de astfel de stații.

„Cheile numerice folosite sunt perfect aleatorii. Nu există operații matematice prin care să le poți sparge prin forță brută”, a explicat el. „Și chiar dacă răspunsul ar deveni public, de exemplu în engleză corectă, nu înseamnă neapărat că ar fi ușor de înțeles”.

„Nu poți spune nimic despre un set aleatoriu de litere sau numere doar uitându-te la lungimea lui, în afară de lungime. Lungimea mesajului nu reprezintă conținutul informației transmise”, a adăugat Fernandez. „Dar este posibil să deduci scopul unei stații după cât timp rămâne activă și după zgomotul transmis atunci când nu există text”.

Transmisia în limba persană este prima stație de acest tip apărută după mulți ani, potrivit Priyom, un blog administrat de pasionați de radio care au identificat, catalogat și analizat semnalul. Transmisia a fost numită inițial V32 de către grupul britanic Enigma2000. Reporterul american Seth Hettena a atras de asemenea atenția asupra semnalului într-o postare pe blog publicată pe 4 martie.

Grupul susține că membrii săi, răspândiți în întreaga lume, au reușit să trianguleze originea emițătorului: „undeva într-o zonă care include nordul Italiei, Elveția, vestul Germaniei, estul Franței, Belgia și Olanda”.

Acest lucru a redus numărul posibililor proprietari ai transmisiei V32.

Apoi a început bruiajul.

„Bubble jammer”

În timpul Războiului Rece, emisiunile unor posturi precum BBC, Deutsche Welle sau Radio Europa Liberă/Radio Libertatea erau frecvent bruiate de autoritățile din blocul sovietic, care doreau să împiedice populația să primească informații necenzurate: știri despre propriile țări sau, de exemplu, muzică jazz și rock din Occident.

Metoda era simplă: transmisia era acoperită cu un zgomot disonant, cunoscut sub numele de „bubble jammer”.

Pe 4 martie, potrivit Priyom, un astfel de bruiaj a început să emită zgomot pe aceeași frecvență de unde scurte pe care era transmis semnalul V32, făcându-l foarte greu de înțeles.

Transmisiile V32 au fost întrerupte pentru scurt timp și apoi mutate pe o frecvență apropiată, spun cei de la Priyom.

„La început s-a crezut că stația este o stație de spionaj pentru regimul islamic din Iran, dar când a apărut bruiajul de tip bubble jammer a fost un moment de revelație”, a spus Mauno Ritola, administrator de baze de date la Radio Data Center, o companie germană din domeniul radio.

„Este exact același tip de bruiaj folosit împotriva Radio Farda, VOA Farsi, retransmisiei pe unde scurte a Iran International TV și BBC Farsi”, a spus el. „Chiar și Radio Free Iran a fost afectat într-o noapte”.

Radio Farda este serviciul în limba persană al Radio Europa Liberă/Radio Libertatea (RFE/RL).

În ceea ce privește sursa transmisiei, comunitatea globală a pasionaților de radio are mai multe teorii concurente. Multe dintre ele indică Statele Unite drept posibilă origine, care ar putea transmite mesaje codificate agenților din interiorul Iranului.

Alte teorii se concentrează asupra Israelului sau chiar asupra Turciei, care nu participă la campania militară americano-israeliană, dar este un rival regional de lungă durată al Teheranului.

Sau, sugerează bloggerii de la Priyom, ar putea fi vorba despre o operațiune psihologică: „o stație foarte vizibilă, pe o singură frecvență, apărută brusc într-un interval de maximă audiență chiar în prima zi a războiului, cu relativ puține mecanisme de fiabilitate care să garanteze că destinatarii pot copia mesajele integral și fără erori.”

CIA nu a răspuns imediat unei solicitări trimise prin e-mail de RFE/RL.

Situația a devenit și mai confuză după ce ABC News a relatat, pe 9 martie, că guvernul american a transmis o alertă către agențiile de aplicare a legii privind „comunicații criptate interceptate.”

Raportul nu a precizat exact despre ce tip de transmisie era vorba și nici dacă era vorba despre un semnal de tip numbers station.

„Deși conținutul exact al acestor transmisii nu poate fi determinat în prezent, apariția bruscă a unei noi stații cu caracteristici de retransmisie internațională justifică o vigilență sporită”, a citat ABC din alertă.