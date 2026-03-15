Mojtaba Khamenei ar fi fost operat de urgență la Moscova și pus sub îngrijire la una din clinicile lui Vladimir Putin

Publicat la 19:55 15 Mar 2026 Modificat la 20:03 15 Mar 2026

Mojtaba Khamenei a fost dus la Moscova cu un avion militar rus, în cadrul unei operațiuni strict secrete. Imagine de arhviă cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia Images

Noul lider suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, ar fi fost operat în Rusia și se află în prezent sub îngrijiri la una din clinicile din Moscova frecventate de Vladimir Putin, informează publicația kuweitiană Al Jariba, preluată de RBC Ukraine.

Publicația citează o sursă iraniană „de nivel înalt”, conform căreia Mojtaba Khamenei a fost dus la Moscova cu un avion militar rus, în cadrul unei operațiuni strict secrete.

Conform sursei citate, Vladimir Putin a insistat personal ca Mojtaba să fie adus în Rusia pentru operație, în cadrul unei convorbiri telefonice avute pe 12 martie cu președintele Iranului, Masoud Pezeșkian.

Imediat după ce a ajuns la Moscova, Khamenei a fost supus unei intervenții chirurgicale. Rănile sale au necesitate spitalizare într-o clinică complet echipată și monitorizare permanentă din partea unei echipe medicale - servicii care există în acest moment în Iran, din cauza bombardamentelor intense.

Mojtaba Khamenei a fost grav rănit pe 28 februarie, în prima zi a atacurilor declanșate de SUA și Israel asupra Iranului.

Serviciile secrete iraniene s-au temut că o eventuală operație a lui Khamenei și tratament al acestuia în Iran ar fi ridicat riscuri de securitate, din cauza faptului că toți doctorii și specialiștii în medicină iranieni ar putea fi monitorizați și supravegheați.